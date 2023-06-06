В Липецкой области хотят создать третье именное подразделение для участия в СВО

Губернатор Игорь Артамонов направил в Минобороны запрос для создания в Липецкой области третьего именного подразделения, в котором будут служить уроженцы региона. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Первым липецким именным подразделением, напомним, стал гаубичный дивизион имени Ивана Флерова, уже участвующий в спецоперации на Украине. С апреля в регионе формируется новый артиллерийский дивизион, которому присвоили имя Героя России, погибшего в Сирии липецкого летчика Олега Пешкова.

«Побывал в пункте отбора на военную службу по контракту. Не пустует, люди приходят постоянно.

Пока был там, четыре человека записались в наш именной артдивизион имени Пешкова. В среднем в день здесь принимают 15-20 человек, бывало и 70»,— рассказал глава региона.

По его словам, у сотрудников пункта отбора «не самые лучшие» условия труда. Новый пункт будет открыт рядом с местным филиалом фонда «Защитники Отечества»: «Заодно будущие участники СВО смогут получить полную информацию обо всех мерах поддержки военнослужащих».

Что происходит в Черноземье 6 июня в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин