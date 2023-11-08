Штурмовик не задержался на свободе

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении Игоря Гладкова, бывшего штурмовика ЧВК «Вагнер». Игорь Гладков ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, изнасилование, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В общей сложности он был приговорен к 11 годам лишения свободы. По версии следствия, 2 сентября текущего года Игорь Гладков отправил фото с изображением своих половых органов школьнице 2011 года рождения. 7 ноября он был задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Андреевка Оханского городского округа Игоря Гладкова. Как считают в следственном управлении, Игорь Гладков совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы 2011 года рождения. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей. Она пояснила, что 2 сентября Игорь Гладков отправил ее дочери через Telegram изображение половых органов, а также сообщения непристойного содержания. 7 ноября Игорь Гладков был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Известно, что Игорь Гладков неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Так, в 2006 году еще в несовершеннолетнем возрасте он был признан виновным в двух случаях краж с незаконным проникновением в жилище, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также в разбое. По совокупности преступлений суд назначил Гладкову 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как установил суд первой инстанции, после распития спиртных напитков он избил своего знакомого гаечным ключом в котельной клуба села Андреевка. От полученных травм мужчина умер на месте.

С выводами суда относительно его вины в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Игорь Гладков не согласился. В ходе рассмотрения апелляции в Пермском краевом суде он утверждал, что погибший сам ударился о торчащий из земли уголок. При этом нанесение ударов руками и ногами собутыльнику он не отрицал. Также Игорь Гладков говорил, что на него оказывали давление сотрудники правоохранительных органов.

Свои действия осужденный просил квалифицировать по ст. 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности.

Также он ссылался на то, что при назначении наказания суд не учел его состояние здоровья, состояние здоровья родственников и тот факт, что он является единственным кормильцем в семье. Апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

По данным «Ъ-Прикамье», Игорь Гладков после вступления приговора в законную силу провел в заключении чуть меньше трех лет.

В октябре прошлого года он был завербован в ЧВК «Вагнер», в составе которой принимал участие в боевых действиях на территории Украины. После включения в ряды вагнеровцев Игорь Гладков был помилован указом президента РФ и освобожден от дальнейшего отбывания наказания.

Дмитрий Астахов, Пермь