Бойцу ЧВК «Вагнер» потребовались присяжные

Как стало известно «Ъ», в Ростовском областном суде началось рассмотрение уголовного дела 38-летнего бывшего участника ЧВК «Вагнер» Павла Николина, обвиняемого в нападении на сотрудников полиции Новошахтинска в декабре 2022 года. По версии следствия, завербованный в колонии и отправившийся воевать на Донбасс Павел Николин оказался в Ростовской области и открыл огонь по полицейским, наткнувшимся на него в лесополосе. Один из стражей порядка получил тяжелые ранения. Подсудимый вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший участник ЧВК «Вагнер» Павел Николин

Фото: Аркадий Будницкий, Коммерсантъ Бывший участник ЧВК «Вагнер» Павел Николин

Фото: Аркадий Будницкий, Коммерсантъ

В Ростовском областном суде начался процесс по уголовному делу 38-летнего экс-бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина, обвиняемого СКР по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов). Дело рассматривается с участием присяжных заседателей. На заседании в понедельник, 23 октября, был допрошен признанный потерпевшим по делу полицейский. Также участникам процесса было продемонстрировано видео дачи им показаний на местности. Рассказ полицейского совпадает с версией следствия.

По версии следствия, 6 декабря 2022 года полицейские, разыскивавшие пропавшую без вести женщину, наткнулись в полях недалеко от Новошахтинска на Павла Николина. Тот открыл по ним огонь из ручного пулемета. Один из полицейских был ранен. После этого в регионе началась масштабная операция по установлению и поиску подозреваемого, в ней кроме сотрудников полиции и Росгвардии участвовали военные. На время проведения операции был закрыт ряд школ и детских садов, а дороги блокированы. Павла Николина, одетого в камуфляж поверх спортивного костюма, задержали на следующий день на заброшенной свиноферме в селе Киселево Красносулинского района Ростовской области.

На суде по избранию меры пресечения Павел Николин рассказывал, что служил в подразделении ЧВК «Вагнер». Последним местом дислокации для него являлся город Артемовск.

Мужчина якобы отбился от группы, заблудился и не понял, что находится не в зоне боевых действий, а в Ростовской области. Полицейских Павел Николин, по его словам, принял за украинцев.

«Они (полицейские.— “Ъ”) были не в форме, "корочек" у них не было,— отметил задержанный.— Когда спецназ уже "принимал", увидел значки по форме и понял, что это свои. Спецназу я не оказывал сопротивления».

Сообщать о том, как оказался в ЧВК и проходил службу, он не стал. Однако сообщил, что, перед тем как попасть в Ростовскую область, сидел за разбой в Башкирии. По данным картотеки Верховного суда республики, мужчина был многократно судим с 2007 по 2016 год, в том числе за нападения на офисы микрофинансовых организаций и угоны автомобилей, а также за побег из колонии-поселения.

О себе Павел Николин рассказывал, что родился и жил в Уфе, получил образование по специальности «помощник машиниста электровоза». Женат, имеет троих детей. На предыдущие преступления Павла Николина толкнула «финансовая нужда».

На сей раз вину Павел Николин не признал. Его адвокат Татьяна Любимова отказалась подробно комментировать позицию защиты. «Давайте дождемся допроса моего подзащитного, он все расскажет»,— сказала она «Ъ».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону