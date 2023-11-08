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Расстрельное слово «паляница»

Морпеха ВСУ осудили за убийство в мариупольском Мирном

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего ВСУ Антона Чередника, обвиняемого в убийстве мирного жителя в марте 2022 года, к 19 годам колонии строгого режима. Ранее в суде Антон Чередник признавал факт убийства, но был не согласен с квалификацией преступления.

Антон Чередник во время заседания суда

Антон Чередник во время заседания суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Антон Чередник во время заседания суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ старшего сержанта Антона Чередника виновным в насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими лицами, убийстве и прохождении обучения для террористической деятельности (ст. 278; ч. 1 ст. 356; ч. 2 ст. 105; ст. 205.3 УК РФ). Ему назначено 19 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет срока в тюрьме.

Как установил суд, в марте 2016 года Антон Чередник обучился специальности «пулеметчик» и подписал контракт с вооруженными силами Украины. В начале 2017 года он был направлен в ДНР. По версии прокуратуры ДНР, 27 марта 2022 года Антон Чередник при патрулировании поселка (микрорайона) Мирный в Мариуполе остановил двоих гражданских. Военный для устрашения выстрелил в воздух из автомата, а затем приказал задержанным лечь на землю.

Одного из задержанных, мужчину по фамилии Пискунов, морпех отвел в сторону и попросил произнести слово «паляница» (хлеб).

Обычно оно используется как средство выяснения того, является ли украинский язык для человека родным. Позднее Антон Чередник пояснял, что встретить гражданских на улице в тот момент «было необычно». Вопрос об украинском слове «паляница» военный объяснил так: «Мы до конца не понимали, с кем вообще ведем боевые действия. Думали, что армия РФ, а оказалась — ДНР. Если армия РФ, то украинского языка они не знают. Вот поэтому я и задал вопросы».

Антон Чередник рассказывал следователям, что задержанный «нормально ответил», но затем «дернулся», и военный инстинктивно выстрелил в него. «Данная ситуация произошла не из-за этого слова»,— подчеркивал обвиняемый. На видео, опубликованном Следственным комитетом России, Антон Чередник говорит, что объективных причин для убийства человека у него не было, и он сожалеет о произошедшем. «Состояние такое было на тот момент»,— объяснил военный свой поступок.

После убийства товарища второй задержанный убежал и впоследствии рассказал о случившемся следователям. Вместе с матерью и бабушкой убитого молодого человека он был признан потерпевшим по делу. Также показания против Антона Чередника дали наблюдавшие убийство из окна жители дома, неподалеку от которого было совершено преступление.

Как начиналось рассмотрение дела пулеметчика Антона Чередника,

В прениях прокурор просил суд признать Антона Чередника виновным по всем статьям и назначить ему 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. По мнению гособвинителя, в качестве смягчающих наказание обстоятельств стоило учесть то, что обвиняемый активно содействовал раскрытию убийства на стадии предварительного следствия, а также состояние здоровья Антона Чередника — военный получил контузию во время участия в боевых действиях до совершения преступления.

На первом заседании суда Антон Чередник заявил, что признает вину в убийстве, однако не согласен с квалификацией и инкриминированием ему других преступлений. «Чередник вину признал лишь в совершении убийства, причем он заявил, что никакой политической, идеологической или национальной ненависти к потерпевшему он не испытывал. Убийство произошло вследствие стечения обстоятельств, напряженной обстановки и других факторов. Поэтому считаем необходимым переквалифицировать его действия по ч. 1 ст. 105 УК РФ»,— заявлял в прениях его адвокат.

По словам защитника, у Антона Чередника также не было умысла на совершение насильственного захвата власти.

«И обучение он проходил не для занятия террористической деятельностью, а поскольку он ранее не проходил воинскую службу. В армии не служил, с оружием обращаться не мог, поэтому он проходил обычную военную подготовку в специальном учебном центре»,— подчеркнул адвокат. Он также отметил, что Антон Чередник служил в ВСУ из-за финансовых трудностей, а не по идеологическим и политическим мотивам.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону

Фотогалерея

Как Мариуполь жил летом 2022 года

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Площадка разбитых и обстрелянных автомобилей

Площадка разбитых и обстрелянных автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рейсовые автобусы продолжают ходить по городу, несмотря на поврежденные остановки и дороги

Рейсовые автобусы продолжают ходить по городу, несмотря на поврежденные остановки и дороги

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети с игрушечным оружием в салоне разбитого автомобиля

Дети с игрушечным оружием в салоне разбитого автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители ловят рыбу с разрушенного моста напротив металлургического комбината «Азовсталь»

Местные жители ловят рыбу с разрушенного моста напротив металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На местном рынке продолжают торговать одеждой и промтоварами

На местном рынке продолжают торговать одеждой и промтоварами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рабочие заделывают в заборе пробоины от пуль и осколков

Рабочие заделывают в заборе пробоины от пуль и осколков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Велосипед рядом с разрушенными домами в Мариуполе

Велосипед рядом с разрушенными домами в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горожане возле Металлургического комбината имени Ильича

Горожане возле Металлургического комбината имени Ильича

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденная топливная цистерна

Поврежденная топливная цистерна

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В городе начали расчищать улицы и восстанавливать электроснабжение

В городе начали расчищать улицы и восстанавливать электроснабжение

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожилой мужчина на пешеходном переходе

Пожилой мужчина на пешеходном переходе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Мариуполя получают продукты в Гуманитарном центре партии «Единая России»

Жители Мариуполя получают продукты в Гуманитарном центре партии «Единая России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший железнодорожный состав на вокзале

Сгоревший железнодорожный состав на вокзале

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенная дорога

Разрушенная дорога

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенное здание Мариупольского драматического театра

Разрушенное здание Мариупольского драматического театра

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители готовят на кострах, разведенных во дворах многоквартирных домов

Местные жители готовят на кострах, разведенных во дворах многоквартирных домов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина развешивает белье во дворе разрушенного многоквартирного дома

Женщина развешивает белье во дворе разрушенного многоквартирного дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители возле Мариупольского драматического театра

Местные жители возле Мариупольского драматического театра

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители города на автобусной остановке на фоне разрушенного дома

Жители города на автобусной остановке на фоне разрушенного дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные занимаются разминированием

Военные занимаются разминированием

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина везет тележку с питьевой водой

Мужчина везет тележку с питьевой водой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Колонна автомобилей на дороге из Мариуполя

Колонна автомобилей на дороге из Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди на территории металлургического комбината «Азовсталь»

Люди на территории металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ремонт крыши жилого дома

Ремонт крыши жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители города на пункте раздачи питьевой воды из цистерны

Жители города на пункте раздачи питьевой воды из цистерны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Площадка разбитых и обстрелянных автомобилей

Площадка разбитых и обстрелянных автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Уличная торговля

Уличная торговля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина покупает арбуз на рынке

Мужчина покупает арбуз на рынке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители запасаются дровами на зиму на левом берегу города

Местные жители запасаются дровами на зиму на левом берегу города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети играют во дворе дома на левом берегу Мариуполя

Дети играют во дворе дома на левом берегу Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Брошенная машина со символикой специальной операции

Брошенная машина со символикой специальной операции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мариупольцы ждут общественный транспорт

Мариупольцы ждут общественный транспорт

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Площадка разбитых и обстрелянных автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рейсовые автобусы продолжают ходить по городу, несмотря на поврежденные остановки и дороги

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети с игрушечным оружием в салоне разбитого автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители ловят рыбу с разрушенного моста напротив металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На местном рынке продолжают торговать одеждой и промтоварами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рабочие заделывают в заборе пробоины от пуль и осколков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Велосипед рядом с разрушенными домами в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горожане возле Металлургического комбината имени Ильича

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденная топливная цистерна

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В городе начали расчищать улицы и восстанавливать электроснабжение

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожилой мужчина на пешеходном переходе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Мариуполя получают продукты в Гуманитарном центре партии «Единая России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший железнодорожный состав на вокзале

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенная дорога

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенное здание Мариупольского драматического театра

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители готовят на кострах, разведенных во дворах многоквартирных домов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина развешивает белье во дворе разрушенного многоквартирного дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители возле Мариупольского драматического театра

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители города на автобусной остановке на фоне разрушенного дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные занимаются разминированием

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина везет тележку с питьевой водой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Колонна автомобилей на дороге из Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди на территории металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ремонт крыши жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители города на пункте раздачи питьевой воды из цистерны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Площадка разбитых и обстрелянных автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Уличная торговля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина покупает арбуз на рынке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители запасаются дровами на зиму на левом берегу города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети играют во дворе дома на левом берегу Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Брошенная машина со символикой специальной операции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мариупольцы ждут общественный транспорт

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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