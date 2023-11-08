Расстрельное слово «паляница»

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего ВСУ Антона Чередника, обвиняемого в убийстве мирного жителя в марте 2022 года, к 19 годам колонии строгого режима. Ранее в суде Антон Чередник признавал факт убийства, но был не согласен с квалификацией преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Чередник во время заседания суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Антон Чередник во время заседания суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ старшего сержанта Антона Чередника виновным в насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими лицами, убийстве и прохождении обучения для террористической деятельности (ст. 278; ч. 1 ст. 356; ч. 2 ст. 105; ст. 205.3 УК РФ). Ему назначено 19 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет срока в тюрьме.

Как установил суд, в марте 2016 года Антон Чередник обучился специальности «пулеметчик» и подписал контракт с вооруженными силами Украины. В начале 2017 года он был направлен в ДНР. По версии прокуратуры ДНР, 27 марта 2022 года Антон Чередник при патрулировании поселка (микрорайона) Мирный в Мариуполе остановил двоих гражданских. Военный для устрашения выстрелил в воздух из автомата, а затем приказал задержанным лечь на землю.

Одного из задержанных, мужчину по фамилии Пискунов, морпех отвел в сторону и попросил произнести слово «паляница» (хлеб).

Обычно оно используется как средство выяснения того, является ли украинский язык для человека родным. Позднее Антон Чередник пояснял, что встретить гражданских на улице в тот момент «было необычно». Вопрос об украинском слове «паляница» военный объяснил так: «Мы до конца не понимали, с кем вообще ведем боевые действия. Думали, что армия РФ, а оказалась — ДНР. Если армия РФ, то украинского языка они не знают. Вот поэтому я и задал вопросы».

Антон Чередник рассказывал следователям, что задержанный «нормально ответил», но затем «дернулся», и военный инстинктивно выстрелил в него. «Данная ситуация произошла не из-за этого слова»,— подчеркивал обвиняемый. На видео, опубликованном Следственным комитетом России, Антон Чередник говорит, что объективных причин для убийства человека у него не было, и он сожалеет о произошедшем. «Состояние такое было на тот момент»,— объяснил военный свой поступок.

После убийства товарища второй задержанный убежал и впоследствии рассказал о случившемся следователям. Вместе с матерью и бабушкой убитого молодого человека он был признан потерпевшим по делу. Также показания против Антона Чередника дали наблюдавшие убийство из окна жители дома, неподалеку от которого было совершено преступление.

В прениях прокурор просил суд признать Антона Чередника виновным по всем статьям и назначить ему 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. По мнению гособвинителя, в качестве смягчающих наказание обстоятельств стоило учесть то, что обвиняемый активно содействовал раскрытию убийства на стадии предварительного следствия, а также состояние здоровья Антона Чередника — военный получил контузию во время участия в боевых действиях до совершения преступления.

На первом заседании суда Антон Чередник заявил, что признает вину в убийстве, однако не согласен с квалификацией и инкриминированием ему других преступлений. «Чередник вину признал лишь в совершении убийства, причем он заявил, что никакой политической, идеологической или национальной ненависти к потерпевшему он не испытывал. Убийство произошло вследствие стечения обстоятельств, напряженной обстановки и других факторов. Поэтому считаем необходимым переквалифицировать его действия по ч. 1 ст. 105 УК РФ»,— заявлял в прениях его адвокат.

По словам защитника, у Антона Чередника также не было умысла на совершение насильственного захвата власти.

«И обучение он проходил не для занятия террористической деятельностью, а поскольку он ранее не проходил воинскую службу. В армии не служил, с оружием обращаться не мог, поэтому он проходил обычную военную подготовку в специальном учебном центре»,— подчеркнул адвокат. Он также отметил, что Антон Чередник служил в ВСУ из-за финансовых трудностей, а не по идеологическим и политическим мотивам.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону