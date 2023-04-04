Пулеметчик частично согласился с обвинением

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приступил к рассмотрению уголовного дела военнослужащего вооруженных сил Украины Антона Чередника, обвиняемого в убийстве мирного жителя в марте 2022 года. На заседании Антон Чередник признался в убийстве, однако не согласился с тем, что ему также вменяют в вину насильственный захват власти и прохождение обучения для террористической деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащий Вооруженных сил Украины Антон Чередник во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Военнослужащий Вооруженных сил Украины Антон Чередник во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Дело военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ старшего сержанта Антона Чередника поступило в Южный окружной военный суд еще в феврале, однако рассмотрение несколько раз откладывалось из-за недоставки подсудимого. В день первого заседания у суда были усилены меры безопасности — возле здания дежурили десятки полицейских и кинолог. Также процесс вызвал большой интерес со стороны СМИ, к его началу прибыли полтора десятка журналистов.

На первом заседании прокурор зачитала обвинительное заключение, также было начато исследование письменных доказательств.

Антона Чередника обвиняют в насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими лицами, убийстве и прохождении обучения для террористической деятельности (ст. 278, ч. 1 ст. 356, ч. 2 ст. 105, ст. 205.3 УК РФ).

В марте 2016 года Антон Чередник обучился специальности «пулеметчик» и подписал контракт с вооруженными силами Украины. В начале 2017 года он был направлен в ДНР.

Как говорится в деле, 27 марта 2022 года Антон Чередник при патрулировании территории в Мариуполе остановил двоих гражданских. Военный для устрашения выстрелил в воздух из автомата, а затем приказал задержанным лечь на землю.

Одного из мужчин, по фамилии Пискунов, морпех отвел в сторону и спросил у него, что означает на украинском языке слово «паляница». «Пискунов ответил, что не знает, в связи с чем Чередник идентифицировал Пискунова как лицо русской национальности и приверженца “русского мира”, поддерживающего суверенитет ДНР»,— зачитала прокурор. Позже Антон Чередник дважды выстрелил в Пискунова, и последний скончался на месте.

По словам Антона Чередника, встретить гражданских на улице в тот момент «было необычно». Вопрос об украинском слове «паляница» военный объяснил так: «Мы до конца не понимали, с кем вообще ведем боевые действия. Думали, что армия РФ, а оказалась ДНР. Если армия РФ, то украинского языка они не знают. Вот поэтому я и задал вопросы».

Антон Чередник рассказывал, что задержанный «нормально ответил», но затем «дернулся», и военный выстрелил в него. «Данная ситуация произошла не из-за этого слова»,— подчеркнул обвиняемый. На видео, опубликованном Следственным комитетом РФ, Антон Чередник говорит, что объективных причин для убийства человека у него не было и он сожалеет о происшедшем. «Состояние такое было на тот момент»,— объяснил военный свой поступок.

После убийства товарища второй задержанный убежал и впоследствии рассказал о случившемся следователям. Вместе с матерью и бабушкой убитого молодого человека он был признан потерпевшим по делу. На первое заседание никто из них не явился.

В ходе заседания Антон Чередник выглядел отрешенным и в основном сидел на скамье, опустив голову и смотря в пол.

Выслушав обвинительное заключение, военный заявил, что признает вину в убийстве, однако не согласен с инкриминированием ему других преступлений.

Он также попросил суд представить ему новую копию обвинительного заключения и дать время на общение с адвокатом по назначению.

Следующее заседание по делу назначено на 10 апреля. На нем будет продолжено рассмотрение письменных доказательств.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону