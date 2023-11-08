Росимущество сняло с себя ответственность за свалку пестицидов в Дзержинске

Нижегородское территориальное управление Росимущества сняло с себя ответственность за ликвидацию заброшенной свалки пестицидов на берегу Оки в районе Дзержинска. Суд в 2016 году обязал Росимущество ликвидировать свалку в Бабинском затоне, так как она располагалась на участке, находящемся в федеральной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: эколог Дмитрий Левашов Фото: эколог Дмитрий Левашов

В теруправлении Росимущества сообщили, что в 2021 году участок, на котором складированы пестициды, был передан в собственность Нижегородской области и теперь ответственность за его содержание лежит на региональном министерстве имущественных и земельных отношений.

Вопрос о том, почему с 2016 по 2021 годы Росимуществом не было исполнено решение суда о ликвидации свалки, оспаривалось ли это решение и с каким результатом, в управлении оставили без ответа.

Как писал «Ъ-Приволжье», на нелегальной свалке пестицидов в Дзержинске более 10 лет хранятся сотни тонн отходов 1–3 классов опасности. Они были складированы в ангаре и контейнерах недалеко от грузового порта и водозабора крупной промзоны.

Андрей Репин