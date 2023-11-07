Отходы в опасности

В Росприроднадзоре РФ зарегистрировали письмо нижегородских экологов, попросивших принять меры по ликвидации нелегальной свалки пестицидов в Дзержинске. Сотни тонн отходов 1–3 классов опасности более десяти лет хранятся в ангаре и контейнерах на федеральном участке недалеко от грузового порта и водозабора крупной промзоны. Прежний арендатор земельного участка «Спецсплав-НН» давно обанкротился, а ликвидировать отходы по суду в 2016 году обязали нижегородское управление Росимущества. Однако это решение суда до сих пор не исполнено, а железные контейнеры, где свалены мешки с пестицидами, со временем разрушаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: эколог Дмитрий Левашов Фото: эколог Дмитрий Левашов

Росприроднадзор РФ зарегистрировал обращение эколога Дмитрия Левашова по поводу свалки пестицидов 1–3 классов опасности на территории Бабинского затона Оки. Эколог попросил ведомство провести проверку из-за разгерметизации хранилищ ядовитых отходов, складированных в ангаре и двух металлических контейнерах в районе грузового порта Дзержинска.

Как рассказал «Ъ-Приволжье» господин Левашов, находящуюся в федеральной собственности портовую территорию в 2008 году Фонд госимущества (ныне Росимущество. — „Ъ“) сдал в аренду ООО «Спецсплав-НН». В 2009 году в котлованах вокруг порта сотрудники ФСБ в ходе оперативной проверки по обращению местных жителей обнаружили захоронения 682 тонн устаревших и непригодных пестицидов. В ангаре и контейнерах было найдено еще примерно 250 тонн пестицидов. Этот склад экологи ежегодно осматривали, и последний мониторинг показал, что емкости с пестицидами начали ржаветь, мешки – выпадать наружу, при этом территория никем не охраняется.

«Условия хранения этих опасных веществ нарушены, осадки и дождь вымывают их в Оку. При этом ниже по течению находится крупный водозабор, снабжающий водой всю Восточную промзону Дзержинска с крупными предприятиями, такими как “Авиабор”, ”Корунд”, СИБУР-Нефтехим и другими» – полагает эколог.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Спецсплав-НН» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2005 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Учредителями организации в 2009 году числились Леонид Гагарин и Андрей Кулаков. Основной вид деятельности – обработка отходов и лома черных металлов. В 2012 году компания была признана банкротом и затем ликвидирована.

В 2009 году после того, как сотрудники ФСБ совместно с Росприроднадзором обнаружили свалку пестицидов, арендатора обязали ее ликвидировать. Суды неоднократно штрафовали ООО: тогда исследования выявили превышение загрязняющих веществ до 64 раз от нормативных показателей. В 2011 году в Дзержинске за нарушение правил обращения с экологически опасными веществами, повлекшее отравление окружающей среды, по приговору суда был оштрафован на 270 тыс. руб. заместитель директора ООО «Спецсплав-НН» Александр Волков. Управленца признали виновным в организации незаконной свалки опасных отходов: превышение допустимых концентраций пестицидов в грунтовых водах в зоне захоронения превышало норму уже в 189 раз, а экологический ущерб превысил 14 млн руб.

Ликвидировать свалку обанкротившийся арендатор не смог, а пестициды из котлованов по контракту с администрацией Дзержинска в 2010 году выкопало и до ликвидации сложило в ангар ООО «Евроком».

В 2016 году обязанность по ликвидации пестицидов Нижегородский райсуд возложил на собственника земли – Российскую Федерацию в лице территориального управления Росимущества. Однако эти работы не выполнены до сих пор. Дмитрий Левашов предположил, что сотрудники ФССП не смогли понудить чиновников Росимущества исполнить обязательства, хотя пестициды можно было бы сдать Российскому экологическому оператору (РЭО) и тем самым окупить часть затрат. «Если подсчитать, что за тонну отходов первого класса опасности РЭО выплачивает 100 тыс. руб., получится красивая сумма: в контейнерах и ангаре 250 тонн отходов.

При этом госструктуре необходимо сначала нанять лицензированную компанию, которая перегрузит отходы из контейнеров и мешков, затем перевезет их на утилизацию или захоронение. Другой вопрос, почему государство допустило банкротство компании, чье руководство отделалось легким испугом и копеечными штрафами», — отметил эколог.

В Росприроднадзоре, минэкологии региона и нижегородском управлении Росимущества оперативно не ответили на запросы „Ъ“ о причинах неисполнения решения о ликвидации опасных отходов. Руководитель нижегородской адвокатской конторы №15 Сергей Остроумов отметил, что по зарегистрированному заявлению эколога госорган обязан провести проверку: «Если доводы об экологических нарушениях подтвердятся, то сотрудники Росприроднадзора в данном случае должны принять законные меры в пределах своей компетенции и сообщить о них заявителю».

Собеседник в правительстве Нижегородской области сообщил, что власти помнят о старом хранилище пестицидов в Бабинском затоне, но заниматься его ликвидацией должен собственник земельного участка. Кроме того, для финансового обоснования работ эту свалку придется вносить в ГРОНВОС (государственный реестр объектов накопленного вреда окру0жающей среде).

Роман Рыскаль