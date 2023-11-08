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Коммерсантъ FM
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На Украине в девятый раз продлили военное положение и мобилизацию

Верховная рада Украины утвердила указы президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Срок их действия будет продлен 16 ноября еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте рады.

В 2024 году на Украине должны пройти выборы президента. Однако с февраля 2022 года есть законные основания не проводить их как раз из-за военного положения. Владимир Зеленский недавно заявил, что президентские выборы в стране сейчас «не ко времени».

Подробнее — в материале «Военно-избирательная кампания».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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