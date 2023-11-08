Москалькова предложила установить единый распорядок для психиатрических больниц

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова подготовила доклад, в котором говорится о частых нарушениях прав пациентов психиатрических стационаров. Нарушения касаются как медицинских, так и бытовых вопросов. В связи с этим госпожа Москалькова попросила Минздрав разработать единые правила распорядка в стационарах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Проведенные правозащитниками мониторинги показывают, что нарушения прав пациентов психиатрических стационаров носят распространенный характер»,— говорится в докладе, который приводит «РИА Новости».

В документе перечислены такие нарушения прав, как низкое качество пищи, отсутствие условий для трудовой терапии, приватности в туалетах, невозможность содержания пациентов в отдельных палатах. По России в большинстве палат психиатрических клиник не соблюдается норма квадратных метров на человека. Кроме того, нередко стационары размещают в неприспособленных корпусах, в них отсутствуют раздевалки, комнаты для свиданий, а также мало места для прогулочных двориков.

В докладе говорится, что нередко лечение не соответствует медицинским стандартам, а в медицинской документации есть недочеты. Также наблюдаются проблемы с получением психиатрической помощи при соматических заболеваниях, нехватка лекарственных препаратов, проблема кадров и неэтичное поведение медперсонала.

В связи со всеми этими нарушениями Татьяна Москалькова предложила Минздраву разработать единые правила внутреннего распорядка. В них должны входить: приватность в туалетах и душевых, личное пространство, доступ пациентов к питьевой воде, право на ежедневные прогулки, а также информированность пациентов об их правах.

Уполномоченная предлагает увеличить норму пользования телефоном, установить право на получение пациентами юридической помощи, сообщение об ограничении права на свидания. Татьяна Москалькова просит не ограничивать встречи пациента с адвокатом, представителем уполномоченного по правам человека или членом общественной наблюдательной комиссии.

В 2019 году российские психиатрические стационары посещали эксперты Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП). Они пришли к выводу, что в психиатрических больницах пациентов надолго привязывают к кроватям, лечат электрошоком без анестезии, не пускают в туалет. При смерти пациентов вскрытие зачастую не проводится.

В начале августа 2023 года был принят закон об изменении правил оказания психиатрической помощи в РФ, упраздняющий о создании государством независимых служб защиты прав людей с психическими расстройствами. Вместо этого закон предполагает, что защищать их права будут общественники — при чем с согласования посещения пациента с руководителем медицинского учреждения.

Закон критиковала руководитель Центра паллиативной помощи и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. После этого она выступила с идеей создать в регионах, «где губернаторам не все равно», службы защиты прав пациентов психиатрических больниц и подопечных психоневрологических интернатов (ПНИ).

Подробнее — в материале «Правозащитники поднялись в психическую атаку».

Анастасия Ларина