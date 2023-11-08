Главы МИД G7 предостерегли третьи страны от помощи России в обходе санкций

Страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) заявили о намерении усилить сотрудничество, чтобы не допустить обхода Россией санкций, введенных из-за начала боевых действий на Украине. В принятом по итогам двухдневной встречи в Токио заявлении глав МИД G7 указано, что странам, которые оказывают поддержку российской агрессии, придется «столкнуться с серьезными издержками».

«Мы усилим нашу координацию и примем меры для предотвращения обхода наших мер против России. Мы повторяем наш призыв к третьим сторонам немедленно прекратить оказывать материальную поддержку российской агрессии, иначе им придется столкнуться с серьезными издержками»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.

В документе также указывается, что «безответственная ядерная риторика России» и размещение ядерного оружия в Белоруссии неприемлемы. «Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия»,— указали главы министерств иностранных дел G7.

Страны G7 подчеркнули свою приверженность поддержке Украины и ее борьбе за суверенитет. «Мы обязуемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется, одновременно усиливая экономическое давление и вводя жесткие санкции против России. Справедливый и прочный мир не может быть реализован без немедленного вывода российских войск и военной техники с международно признанной территории Украины»,— следует из документа.

В настоящее время G7 совместно с Евросоюзом готовят 12-й пакет санкций в отношении России. Предполагается, что им установят новые меры против обхода уже введенных ограничений, а также запрет на экспорт российских алмазов. 2 ноября США расширили санкции в отношении компаний из третьих стран, которые, по данным Вашингтона, помогали России обходить санкции.

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Милена Костерева