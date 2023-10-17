Пашинян готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года. Он добавил, что Ереван ожидает от Баку согласия по делимитации границ на основе последних карт Генштаба Вооруженных сил СССР.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Делимитация границы — определение общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путем переговоров.
Господин Пашинян ранее неоднократно говорил о важности делимитации границы между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации и карты Генштаба ВС СССР 1975 года. На этой карте Нагорный Карабах является автономной областью Азербайджанской ССР.
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия», результатом которых стало прекращение существования Нагорного Карабаха с 1 января 2024 года. 5 октября Никол Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха за Азербайджаном.
На прошлой неделе в Армении и Азербайджане побывал спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар. Он обсудил дальнейшие шаги на пути к всеобъемлющему урегулированию. При этом из слов дипломата напрашивался вывод, что между сторонами сохраняются серьезные разногласия. Со своей стороны, председатель Евросовета Шарль Мишель уже пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна «до конца октября» в Брюссель, однако ни точная дата, ни окончательное согласие из Баку и Еревана пока так и не поступило.
Подробнее об армяно-азербайджанских отношениях — в материале «Ни мира, ни войны, а флаги водрузить».