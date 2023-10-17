Пашинян готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года. Он добавил, что Ереван ожидает от Баку согласия по делимитации границ на основе последних карт Генштаба Вооруженных сил СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Делимитация границы — определение общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путем переговоров.

Господин Пашинян ранее неоднократно говорил о важности делимитации границы между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации и карты Генштаба ВС СССР 1975 года. На этой карте Нагорный Карабах является автономной областью Азербайджанской ССР.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия», результатом которых стало прекращение существования Нагорного Карабаха с 1 января 2024 года. 5 октября Никол Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха за Азербайджаном.

На прошлой неделе в Армении и Азербайджане побывал спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар. Он обсудил дальнейшие шаги на пути к всеобъемлющему урегулированию. При этом из слов дипломата напрашивался вывод, что между сторонами сохраняются серьезные разногласия. Со своей стороны, председатель Евросовета Шарль Мишель уже пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна «до конца октября» в Брюссель, однако ни точная дата, ни окончательное согласие из Баку и Еревана пока так и не поступило.

Подробнее об армяно-азербайджанских отношениях — в материале «Ни мира, ни войны, а флаги водрузить».

Эрдни Кагалтынов