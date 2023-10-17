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Коммерсантъ FM
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Пашинян готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года. Он добавил, что Ереван ожидает от Баку согласия по делимитации границ на основе последних карт Генштаба Вооруженных сил СССР.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Делимитация границы — определение общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путем переговоров.

Господин Пашинян ранее неоднократно говорил о важности делимитации границы между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации и карты Генштаба ВС СССР 1975 года. На этой карте Нагорный Карабах является автономной областью Азербайджанской ССР.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия», результатом которых стало прекращение существования Нагорного Карабаха с 1 января 2024 года. 5 октября Никол Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха за Азербайджаном.

На прошлой неделе в Армении и Азербайджане побывал спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар. Он обсудил дальнейшие шаги на пути к всеобъемлющему урегулированию. При этом из слов дипломата напрашивался вывод, что между сторонами сохраняются серьезные разногласия. Со своей стороны, председатель Евросовета Шарль Мишель уже пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна «до конца октября» в Брюссель, однако ни точная дата, ни окончательное согласие из Баку и Еревана пока так и не поступило.

Подробнее об армяно-азербайджанских отношениях — в материале «Ни мира, ни войны, а флаги водрузить».

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Как беженцы из Карабаха добираются до Армении

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«Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян&lt;br> На фото: семья беженцев

«Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян
На фото: семья беженцев

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении

Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении

Фото: Stepan Poghosyan, Photolure photo / AP

Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению

Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту

Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис

Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении

Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении

Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении

Фото: Stepan Poghosyan / PHOTOLURE Photo / AP

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев&lt;br> На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев
На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении

Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников

Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев

Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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«Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян
На фото: семья беженцев

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении

Фото: Stepan Poghosyan, Photolure photo / AP

Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении

Фото: Stepan Poghosyan / PHOTOLURE Photo / AP

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев
На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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