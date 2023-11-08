Страны G7 договорились не возвращать России активы без компенсаций Украине

Страны G7 оставят активы России замороженными до тех пор, пока власти страны не согласятся выплачивать компенсации Украины за ущерб, нанесенный в ходе боевых действий. Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7 по итогам их двухдневной встречи в Токио.

«В соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине»,— сказано в документе (.pdf).

В заявлении министры добавили, что страны G7 обязуются «поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Государства, как говорится в материале, планируют усилить экономическое давление и продолжить вводить санкции против России, которые направлены на ограничение доступа к критически важным технологиям — об этом сказано после слов «о глубоком сожалении» о решении России отозвать ратификацию ДВЗЯИ.

Ранее главы МИД стран G7 заявили о «едином подходе к введению жестких санкций против России и оказанию сильной поддержке Украины». Bloomberg 31 октября писал, что Евросоюз готовит 12-й пакет антироссийских санкций, которые могут затронуть экспорт сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шире вдруг».

Петр Бузлаев