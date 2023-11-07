Есть женщина в русском теннисе

Победительницами WTA Finals, финишировавшего в мексиканском Канкуне итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $9 млн, стали россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд, которые в решающем матче парного разряда в двух партиях переиграли американку Николь Меличар-Мартинес и австралийку Эллен Перес. При этом 39-летняя Звонарева оказалась самой возрастной победительницей итоговых состязаний WTA за всю их полувековую историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лаура Зигемунд и Вера Звонарева

Фото: Henry Romero, Reuters Лаура Зигемунд и Вера Звонарева

Фото: Henry Romero, Reuters

Это был, возможно, самый чудесный триумф нынешнего сезона в женском теннисе. Ему сопутствовали природные катаклизмы, с ним связаны статистические выкладки, которые можно считать беспрецедентными. Ведь главной героиней парного финала стала Вера Звонарева, принадлежащая, казалось бы, к уже давно сошедшему поколению, с которым связан расцвет российского женского тенниса в первом десятилетии этого века. Та самая Звонарева, которая имеет на своем счету немало славных побед, а в 2010 году доходила до финалов Wimbledon и US Open в одиночке и завершила сезон на втором месте в мировой классификации.

Обычно спортсменки не любят, когда говорят об их возрасте. Но в данном случае без этого не обойтись. Ведь Звонаревой — 39 лет, ее партнерше Лауре Зигемунд — 35, и все, что происходило с ними в последнее время, напоминало чисто голливудскую историю, которые порой создает сценарист, имя которому — профессиональный спорт. Закончилось же все классическим хэппи-эндом, хотя его, конечно, не случилось бы, если бы в августе россиянка и немка не выиграли свой первый в этом году титул в Вашингтоне, в сентябре не дошли до финала US Open и не взяли титул в Нинбо, а в октябре не выиграли в Наньчане одно из трех состязаний заключительной недели регулярного сезона WTA, обеспечив себе участие в итоговом турнире в самый последний момент.

А потом была экстремальная неделя на мексиканском курорте. Ливни, третировавшие организаторов и спортсменок в Канкуне, едва ли не каждый день срывали расписание. В итоге за первые семь суток соревнований Вера Звонарева и Лаура Зигемунд успели завершить лишь два своих матча. Обыграв титулованный чешский дуэт Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой — 6:3, 6:7 (8:10), 10:5, они затем уступили занявшей в их группе первое место канадско-новозеландской паре Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф — 4:6, 2:6. Что же касается встречи с американками Джессикой Пегулой и Коко Гауфф, которые стартовали на этом турнире лидерами парного рейтинга, то она получилась невероятно нервной, из-за дождей начиналась в субботу, а закончилась уже в воскресенье — 3:6, 6:4, 10:8. Более того, в тот же день Звонарева и Зигемунд играли полуфинал против австралийки Сторм Хантер, которая, между прочим, в итоге стала первой ракеткой мира по итогам всего сезона, и Элизе Мертенс, победившей на прошлогоднем WTA Finals с россиянкой Вероникой Кудерметовой. То есть, в течение нескольких часов россиянке и немке пришлось иметь дело с двумя другими элитными дуэтами, но они и во втором случае смогли переломить ход борьбы, одержав волевую победу — 3:6, 6:3, 10:5.

Первоначально не исключался вариант, при котором в субботу должен был играться еще и финал. Однако в конце концов его перенесли на понедельник. Там соперницами Звонаревой и Зигемунд стали американка Николь Меличар-Мартинес и австралийка Эллен Перес. Эти две теннисистки — достаточно крепкие специалистки парного разряда, тем не менее, впервые за весь турнир шансы россиянки и немки котировались выше. Ведь единственная встреча с Меличар-Мартинес и Перес, сыгранная в этом году в четвертьфинале турнира в Вашингтоне, пусть и проходила в равной борьбе, но все-таки осталась за ними.

Тактика Звонаревой и Зигемунд стала понятна с первых же розыгрышей. Понимая, что соревноваться с Меличар-Мартинес и Перес в острых перестрелках у сетки опасно, они сразу же стали оттягивать соперниц на заднюю линию с помощью высоких полусвечей, посылая мяч по высокой траектории. Поначалу невысокая Перес выглядела на корте самой нестабильной. Неудивительно, что в третьем гейме именно на ее подаче россиянка и немка сделали брейк. Середина первой партии вышла очень напряженной, но Звонарева и Зигемунд удержали свое преимущество, причем в заключительном десятом гейме на подаче была россиянка.

В первой половине второго сета психологическое напряжение усилилось, и на подачах Меличар-Мартинес, Зигемунд и Перес, допустившей двойную ошибку на брейк-пойнте, случилось три брейка подряд. Лучшей же на корте была Звонарева, которая в восьмом гейме на подаче Зигемунд при розыгрыше решающего очка великолепно среагировала на атакующий удар атлетичной американки. В итоге россиянка оказалась единственной участницей финала, которая, проведя на своей подаче максимальное количество геймов — шесть, ни разу не потеряла ее. Победив — 6:4, 6:4 за 1 час 38 минут, Звонарева и Зигемунд, выигравшие в 2020 году US Open, не просто завоевали свой седьмой совместный титул. Звонарева, добывшая 16-ю победу в паре, еще и установила рекорд WTA Finals, став его самой возрастной чемпионкой за всю полувековую историю. До этого рекорд принадлежал американка Лизе Реймонд, которая в 2011 году выиграла итоговый турнир в 38 лет. Да и по суммарному возрасту — 74 года — эта чемпионская пара WTA Finals не знает себе равных.

Напоследок — еще несколько интересных фактов. До Канкуна единственной теннисисткой, выигравшей итоговый турнир, имея ребенка, была зимбабвийка Кара Блэк. Но ее сыну в 2014 году исполнилось всего два года, а Эвелине, дочери Веры Звонаревой сейчас уже семь лет. Ну и, конечно, триумф в Канкуне не мог не отразиться на положении новоиспеченных чемпионок в мировом рейтинге. Зигемунд там с 9-го места впервые в карьере поднимется на 5-е, а Звонарева, которая стояла на 16-й позиции, взлетела в первую десятку и закончит сезон 9-й. Для нее это — повторение карьерного максимума в парном разряде. Возможно, такими и должны быть награды за исключительную преданность любимому делу.

Евгений Федяков