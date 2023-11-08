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Минсельхоз: урожай зерна в России в 2023 году составил 147 млн тонн

Урожай зерна в России по итогам 2023 году составил 147 млн тонн, в этот показатель включен урожай в присоединенных регионах. Об этом сообщила на пленарном заседании Сибирской аграрной недели в Новосибирске первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

«Мы определили уже квоту (на вывоз зерна.— "Ъ") на следующий год, она составит 24 млн тонн с учетом тех преференций, которые есть у новых территорий»,— добавила госпожа Лут (цитата по ТАСС).

В этом месяце Минсельхоз предложил ограничить экспорт используемой для производства макаронных изделий твердой пшеницы на шесть месяцев с декабря 2023 года. В этом сезоне вывоз твердой пшеницы ускорился, а производители макаронных изделий отмечают проблемы с качеством урожая.

Подробности — в материале «Ъ» «Зерно объявило запастовку».

Лаура Кеффер

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