Депутат ростовского муниципального совета погиб на СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб депутат думы Ростовского района и муниципального совета Ростова, а также директор кадетской средней образовательной школы имени Родионова Александр Фрязимов. Об этом сообщил начальник штаба ярославской «Юнармии» Николай Чупин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Фрязимов

Фото: департамент образования Ярославской области Александр Фрязимов

Фото: департамент образования Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 51-летний Александр Фрязимов ушел добровольцем на СВО после окончания учебного года, в июне. «В ближайшее время я отправляюсь на СВО в качестве боевой единицы российской армии. Следуя своей жизненной позиции, я не мог поступить иначе, это мой путь»,— сказал тогда перед коллективом школы Александр Фрязимов.

Господин Фрязимов также являлся директором МАУ «Городской центр молодежи и спорта», руководителем военно-спортивного патриотического клуба «Витязь», начальником штаба отделения «Юнармии» Ростова и Ростовского района.

Как теперь сообщил господин Чупин, в ходе СВО депутат и директор школы погиб. «На Украине геройски погиб в бою наш Витязь — Александр Николаевич Фрязимов, старший сержант, разведчик 234 гвардейского десантно-штурмового полка»,— написал начальник ярославской «Юнармии».

О дате прощания с погибшим станет известно позже.

Алла Чижова