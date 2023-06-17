Директор ярославской школы уходит добровольцем на СВО

Директор кадетской средней образовательной школы имени Родионова Александр Фрязимов объявил коллективу школы о намерении пойти служить добровольцем на специальную военную операцию. Об этом рассказала директор областного департамента образования Ирина Лобода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Фрязимов

Фото: департамент образования Ярославской области Александр Фрязимов

Фото: департамент образования Ярославской области

Школа, где работает директор-доброволец, расположена в деревне Судино Ростовского района. Учебное заведение носит имя рядового Евгения Родионова, погибшего в первую Чеченскую войну. Директору школы Александру Фрязимову 51 год. Решение пойти добровольцем на СВО он принял давно, но ждал окончания учебного года. Как рассказала директор департамент образования Ирина Лобода, о своем выборе директор заявил публично, выступив перед коллективом школы.

«Мной было принято непростое решение — еще раз послужить Родине в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом я думал с момента частичной мобилизации, но до завершения учебного года я должен был находиться здесь вместе с вами. В ближайшее время я отправляюсь на СВО в качестве боевой единицы российской армии. Следуя своей жизненной позиции, я не мог поступить иначе, это мой путь»,— сказал Александр Фрязимов.

Как добавляют в департаменте образования, директор уже проходил службу в армии, причем в качестве командира отделения восковой разведки. Также он становился чемпионом соревнований по джиу-джитсу и самбо.

Андрей Иванов