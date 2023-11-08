Взвешен и найден нелегким

Минэкономики намерено расширить мониторинг господдержки малого и среднего бизнеса, учитывая не только адресные льготы, ориентированные на некрупные компании, но и использование ими общеэкономических мер стимулирования бизнеса. Полнота знаний обо всей поддержке МСП необходима для «точечной» донастройки инвестиционной и деловой среды в этом секторе — актуальности этой задаче добавляют расширяющиеся надежды властей на то, что малые и средние компании возьмут на себя основные риски импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета в ближайшие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Изменения в закон «О развитии МСП» (209-ФЗ), подготовленные Минэкономики (опубликованы на regulation.gov.ru), расширяют перечень сведений, которые аккумулируются в едином реестре МСП—получателей поддержки (его ведет ФНС). Сейчас в реестре содержатся данные лишь о специфических мерах помощи, ориентированных именно на некрупные компании. Теперь же реестр предлагается пополнить сведениями и об общих механизмах поддержки, которые разрабатывались не для помощи сектору, но используются и им.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что речь идет, например, о льготных кредитах и грантах. «Это, например, гранты молодым предпринимателям на открытие бизнеса, гранты социальным предпринимателям на начало собственного дела, гранты на туризм (на развитие туристической инфраструктуры, глемпингов и прочих направлений новых туристических маршрутов)»,— поясняет координатор «Деловой России» в ЦФО Дмитрий Аббакумов. «Исчерпывающий перечень» мер поддержки, информацию о предоставлении которых нужно будет вносить в реестр, когда проект будет принят, установит правительство. В Минэкономики “Ъ” заявили, что цель проекта — унификация подходов к мониторингу и анализу мер поддержки сектора различными ведомствами. «Инициатива также поможет оценить, насколько эти меры эффективны и востребованы бизнесом»,— уточнили в министерстве.

Напомним, идея сбора и анализа данных для оперативного мониторинга происходящего в отрасли и адресного предоставления господдержки появилась у правительства во время пандемии COVID-19. Тогда кризисная ситуация обнаружила неспособность МСП самостоятельно обозначать свои «системные» потребности (см. “Ъ” от 26 марта 2021 года).

Деловые сообщества предложенные Минэкономики поправки поддерживают. В «Деловой России» полагают, что законопроект вписывается в логику smart-регулирования отрасли: «Государство хочет для себя большей прозрачности, в том числе в использовании мер поддержки бизнеса: кто чем пользуется и какой эффект эти меры достоверно дают». Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин говорит о том, что законопроект фактически систематизирует правовое регулирование реестра получателей помощи. «Обогащение данными реестров всегда положительно сказывается на эффективности государственной политики, позволяя при необходимости корректировать приоритеты в поддержке»,— полагает господин Шубин.

Отметим, до сих пор из-за массированной «целевой» поддержки сектора он воспринимался властями несколько обособленно. Предложенное же Минэкономики пополнение реестра общими механизмами помощи выглядит попыткой рассмотреть МСП как часть экономики. Учитывая задачи, которые правительство ставит перед сектором (это прежде всего замещение иностранных поставщиков и инновационная активность — см. “Ъ” от 24 октября), такой подход нужен, по всей видимости, для того, чтобы оценить зависимость сектора от господдержки и реальную эффективность работы малых и средних компаний. Собранная статистика может доказать, что финансовых мер поддержки, которые бизнес предпочитает другим форматам помощи, за последние годы было развернуто достаточно, фактически обозначив основания для предъявления к сектору встречных требований.

Кристина Боровикова