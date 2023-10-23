От занятости к производительности

Недовольство правительства качественным состоянием и низкой эффективностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) приведет к изменениям в его господдержке. Если до сих пор государство де-факто занималось безвозмездным выращиванием сектора МСП, то теперь к нему предъявляются встречные требования — в первую очередь в части импортозамещения и инновационной активности, выраженных в росте производительности предприятий и выручки на одного сотрудника, диверсификации структуры сектора под потребности экономики и увеличении сроков жизни предприятий. Под эти цели и будет скорректирована стратегия господдержки сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из слов первого вице-премьера Андрея Белоусова можно было понять: государство вырастило достаточно некрупных компаний, чтобы рассчитывать на нужный ему урожай

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Из слов первого вице-премьера Андрея Белоусова можно было понять: государство вырастило достаточно некрупных компаний, чтобы рассчитывать на нужный ему урожай

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В понедельник на парламентских слушаниях в Госдуме первый вице-премьер Андрей Белоусов подвел итоги реализации нацпроекта по развитию МСП. Его целью до 2030 года является рост численности занятых в секторе до 25 млн человек. Эти требования уже перевыполнены, хотя во многом и за счет 6 млн самозанятых, из которых активно работают только две трети. Число ИП за этот срок увеличилось на 500 тыс., как и количество наемных работников. Этот результат признан чиновниками удовлетворительным с учетом трех «крайне сложных лет» — сектор страдал из-за ковидных ограничений, санкций и последовавших проблем на рынке труда (малому бизнесу не всегда легко конкурировать с крупным за кадры), перечислял в понедельник Андрей Белоусов.

Прирост численности занятых в МСП показали 34 региона из 85, ее колебания в пределах 1% зафиксированы в 30 регионах, сокращение — более чем на 1% — в 38.

На селекторном совещании с регионами по вопросам поддержки малого бизнеса на прошлой неделе Андрей Белоусов уже отмечал, что эта динамика коррелирует с результатами рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. Кроме того, чиновник обозначил отход от идеологии «федеральный центр оказывает поддержку, а субъекты поддерживают его»: раз малый бизнес находится в регионах, поддержку должны оказывать прежде всего они.

Количественному росту сектора в целом по стране способствовали усилия федерального центра и курс на расширение охвата бизнеса мерами господдержки (см. “Ъ” от 3 июня 2021 года) — в частности, финансовой, оказанной как со стороны правительства, так и Банком России. С 2020 по 2022 год по всем программам финансовой поддержки малого бизнеса почти 4,5 трлн руб. помощи получили порядка 250 тыс. предпринимателей. В 2020 году вдвое были снижены ставки по страховым взносам — до 15%, за три года малый бизнес сэкономил на этом более 1 трлн руб. Были реализованы и общесистемные меры, нацеленные на улучшение самочувствия сектора: проведена реформа контрольно-надзорной деятельности, введены моратории на проверки и развернута практически ручная работа с жалобами бизнеса на правоохранителей (на платформе «Забизнес.рф»). Это способствовало снижению административного давления на некрупные компании, увеличение квот обязательных закупок у них государства и госкомпаний де-факто формировало гарантированный спрос на продукцию МСП.

При всем при том нынешняя структура сектора правительство не устраивает — ранее в Минэкономики отмечали, что российский сектор МСП создает меньше рабочих мест и меньше добавленной стоимости, чем зарубежный (см. “Ъ” от 30 мая 2023 года).

Уже тогда в правительстве сообщили, что рассчитывают на качественные изменения малых компаний к 2030 году.

Ради этого в новой конструкции концепция государственного участия в развитии сектора может развернуться диаметрально — и от «всего понемногу» власти перейдут к концентрации ресурсов на государственных приоритетах. «В условиях санкций на малый бизнес объективно ложатся дополнительные системные функции, связанные с импортозамещением и обеспечением технологического суверенитета»,— настаивал в понедельник Андрей Белоусов. Если прежняя целевая модель развития сектора сводилась к созданию среды для появления и развития малых компаний, то теперь государство готово предъявлять МСП встречные требования.

При этом, поскольку ставить конкретные «продуктовые» задачи перед пулом в несколько миллионов компаний невозможно, формально новая стратегия развития сектора предполагает цели по повышению производительности труда на предприятиях, обеспечению устойчивости и диверсификации производства — в расчете на то, что это позволит расти и «нужным» поставщикам. В первом случае МСП должны увеличить выручку на одного работника к 2030 году на 25% по сравнению с 2022 годом — рост производительности позволит малому бизнесу развиваться в условиях кадрового дефицита. Во втором случае правительство рассчитывает увеличить ожидаемую продолжительность жизни МСП до 13 лет к 2030 году. Что касается диверсификации, то сейчас более трети МСП занято в торговле, в будущем должна возрасти роль участвующих в импортозамещении производственных МСП, малых технологических компаний, а также МСП в туристической сфере. Обновление сектора будет происходить за счет молодежи.

Со своей стороны, для выполнения задач правительство предлагает создать единую цифровую систему мер федеральной и региональной поддержки малого бизнеса, объединив их на базе цифровой платформы МСП.РФ,— таким образом можно исключить дублирование одних и тех же мер поддержки на разных уровнях.

Охват платформы за счет более широкого использования ее компаниями, как предполагается, вырастет с 560 тыс. до 2 млн пользователей.

Принципиально новые меры поддержки господин Белоусов депутатам не назвал. Речь идет скорее об адаптации и перераспределении действующих мер между разными группами предпринимателей.

Так, компаниям, только выходящим на рынок, предлагается расширить доступ к финансовым мерам — микрозаймам, грантам, зонтичным поручительствам,— тогда как сейчас им в основном доступны консультационные и информационные услуги. Для поддержки растущего бизнеса предлагается распространить работающий для общепита переходный налоговый режим на другие отрасли, что освободит малый бизнес с выручкой менее 2 млрд руб. от уплаты НДС и поспособствует его «обелению». Поддержать производство планируется за счет расширения сети технопарков (сейчас в 39 регионах их более 60, к 2030 году должно быть более 100) и переориентации программы льготного кредитования «1764» (регламентирована постановлением правительства №1764 от 30 декабря 2018 года) на инвесткредитование приоритетных отраслей. Сейчас предприятия из таких отраслей получают льготные кредиты по более выгодной совмещенной программе ЦБ и правительства («1764»), что на деле может означать планы по сворачиванию этой комбинации.

К качественным изменениям всего сектора может привести работа по реализации его экспортного потенциала — за счет расширения инструментов поддержки Российского экспортного центра, а также инфраструктуры международных транспортных коридоров и промышленных зон за рубежом.

Сегодня в РФ насчитывается лишь порядка 65 тыс. МСП-экспортеров — это чуть более 1% всех МСП. Между тем выход на внешние рынки, как правило, означает больший уровень конкурентоспособности бизнеса и его эффективности.

Отметим, важный анонс понедельничного мероприятия — фактическое ужесточение условий работы самозанятых. В правительстве работают над сближением режимов работы самозанятых и индивидуальных предпринимателей — и хотя деталей пока нет, упрощение работы для ИП выглядит менее вероятным, чем ужесточение режима для плательщиков налога на профессиональный доход. Известно, что изменения коснутся регистрационных процедур, налоговых и неналоговых платежей, контрольно-надзорных требований и мер по формированию отчетности. Ранее бизнес неоднократно указывал, что дисбаланс условий ведения бизнеса приводит к перетокам ИП в самозанятых. Это может привести к замедлению динамики регистрации самозанятых, но вряд ли правительство считает это проблемой, когда вопрос дальнейшего увеличения численности занятых в МСП отходит на второй план. Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что если текущий нацпроект был направлен на создание и рост занятости в сфере МСП, то теперь важно, чтобы эти созданные компании начали расти и увеличивали свою долю в ВВП.

Диана Галиева