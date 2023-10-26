Поддержка на выходе

Правительство планирует распространить меры поддержки МСП на компании, работающие в приоритетных отраслях, но уже переросшие рамки малого и среднего бизнеса (МСП+),— законопроект подготовили в Минэкономики. По данным «Ъ», к МСП+ будут относить предприятия, годовой доход которых не превышает 10 млрд руб., а численность занятых — 1500 человек. «Переходной» категории могут разрешить пользоваться популярными программами «зонтичных» поручительств и льготного инвестиционного кредитования. Интерес властей к МСП+ объясняется надеждами на то, что именно эти компании станут драйвером инвестиций в новые производства и в условиях санкций обеспечат внутренний рынок необходимыми товарами и технологиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минэкономики хочет распространить меры поддержки малого и среднего бизнеса на категорию компаний, превысивших пороговые значения сектора МСП (МСП+), следует из опубликованного на regulation.gov.ru законопроекта. Для этого министерство предлагает дополнить ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» статьей «Поддержка хозяйствующих субъектов, утративших статус МСП».

Поясним, таким образом власти рассчитывают избавить бизнес от «шоков» роста: сейчас компании, переросшие критерии МСП, не могут претендовать на получение привычной поддержки. Проблемы «на выходе» возникают из-за ужесточения контроля, увеличения административной нагрузки и роста налогов. Ранее в Минэкономики указывали, что «пробел» в системе поддержки дестимулирует дальнейшее развитие быстрорастущих компаний, из-за чего большинство МСП+ продолжают «осуществлять деятельность с показателями, близкими к МСП». Именно поэтому на необходимости поддержки таких предприятий настаивали и бизнес-объединения (см. «Ъ» от 9 октября).

Критерии отнесения компаний к МСП+ определит отдельное постановление правительства.

Пока ясно, что речь идет не о всех компаниях «переходной» категории, а только о тех, которые работают в приоритетных отраслях и не аффилированы с государством.

По данным «Ъ», порог выручки таких предприятий будет составлять 10 млрд руб., численности сотрудников — 1500 человек.Именно о таких параметрах говорил министр экономики Максим Решетников, выступая на закрытой части стратегической сессии по развитию сектора МСП в сентябре.

Сейчас компаний, которые попадают под эти критерии, насчитывается всего 800. Как следует из пояснительной записки, для них предлагается продлить действие мер «кредитно-гарантийной поддержки», в том числе программы льготного инвестиционного кредитования и «зонтичных» поручительств. Эти механизмы, отметим, считаются одними из наиболее эффективных и популярных (см. «Ъ» от 9 июня). По подсчетам Минэкономики, продление мер до 2030 года позволит МСП+ привлечь на инвестиционные проекты более 900 млрд руб. Доход компаний может вырасти более, чем на 35%, до 11,34 трлн руб., численность работников — на 13%, до 955 тыс. человек.

Интерес властей к компаниям «переходной» категории понятен: силами предприятий МСП целей по замещению иностранных поставщиков товаров и технологий не достичь.

Напомним, сейчас сектор состоит в основном из микропредприятий, занятых торговлей (см. «Ъ» от 24 октября), а на его перестройку, как признают власти, понадобится несколько лет. Их надеждам на компании, которые смогут обеспечить «ускоренное импортозамещение», МСП+ соответствуют больше.

Кристина Боровикова