Помощь присмотрится к малому бизнесу

Белый дом намерен отходить от «антикризисной» поддержки малого бизнеса к выстраиванию системной и адресной поддержки компаний. Такую позицию вчера обозначил глава Минэкономики Максим Решетников на съезде «Опоры России», реагируя на вопросы бизнеса о расширении круга получателей «антиковидной» помощи. Смена риторики объясняется восстановлением экономики, а новый системный подход уже детализирован в обновленном нацпроекте и предполагает цифровизацию господдержки МСП на всем жизненном цикле.

Вчера на съезде «Опоры России» глава Минэкономики Максим Решетников обозначил приоритеты правительства в поддержке малого и среднего бизнеса. Чиновник отметил, что компании выходят на траекторию восстановления — и меры поддержки должны выстраиваться уже более эффективно и адресно. Предпринимателей вчера, впрочем, больше интересовали вопросы применения и расширения действующих антикризисных мер — например, послаблений по налогам на имущество, апартаменты, по курортному сбору, урегулированию проблемы завышенных тарифных ставок. Кроме того, речь шла о донастройке программ льготного кредитования и отраслевом расширении антикризисной поддержки — сейчас она затрагивает в основном общепит и гостиничный бизнес.

Напомним, в условиях пандемии правительство предусмотрело существенный блок поддержки для МСП как регуляторных (мораторий на проверки), так и финансовых — отсрочек по оплате штрафов и аренды, налоговых послаблений, субсидирования найма и расширения льготного кредитования. Так, одной из наиболее популярных программ стали кредиты под 2% с возможностью их списания за счет бюджета при сохранении сотрудников — в результате программа была перезапущена уже на новых условиях (3% и отказ от списания долга). Как сообщил вчера Максим Решетников, за две недели на 23 марта уже поступило почти 13 тыс. заявок на 20 млрд руб., банками уже одобрено 2,3 тыс. заявок на 9 млрд руб. Бизнес, впрочем, отмечает, что программа нацелена на ограниченный круг отраслей, а компании «с трудом» выполняют условия о сохранении штата и зарплат.

Более целесообразно развитие других программ кредитования на инвестиционное развитие или пополнение оборотных средств, но денег в бюджете на них может не найтись, отмечают в «Опоре России». Одной из перспективных мер там называют «программу кредитования 1764» — с января ставка по ней была снижена до 7% (вслед за ключевой ставкой выросла с прошлой недели до 7,25%). Опасения не напрасны: министр подтвердил, что уже набран объем кредитного портфеля, под который есть средства, то есть 700 млрд руб. на 2021 год. «Дальнейшее увеличение надо обсуждать в увязке с дополнительным финансированием»,— пояснил он. В Минфине на запрос “Ъ” о возможности расширения программы вчера не ответили. Впрочем, вероятность допфинансирования крайне невелика с учетом роста до 460 млрд руб. расходов на выплату кредитов бизнеса по программе ФОТ 2.0 (ее условия выполнили 99% компаний, что превысило ожидания правительства).

При этом, по словам Максима Решетникова, ведомство готово рассматривать новые меры поддержки, в том числе кредитования,— но уже с учетом их «адресности и эффективности». «Восстанавливаемся, надо об этом думать»,— констатировал министр. Новый подход к поддержке МСП уже предусмотрен в скорректированном профильном нацпроекте (его Минэкономики опубликовало вчера). Проект предполагает переход от «секторального» к «экосистемному» подходу (см. “Ъ” от 5 октября 2020 года) и созданию инфраструктуры сопровождения МСП на всем жизненном пути: так, поддержка будет сконцентрирована на базе единой цифровой платформы с созданием профиля предпринимателя, а система будет автоматически подбирать необходимые компании меры и услуги (см. “Ъ” от 19 января). Ожидается, что цель нацпроекта по росту численности МСП до 25 млн человек будет достигнута к 2030 году — ранее такой результат ожидался к 2024 году.

Диана Галиева