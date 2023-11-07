Нетаньяху: решение «Хезболлы» вступить в войну станет величайшей ошибкой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего выступления, которое транслировалось из военного штаба Кирия в Тель-Авиве, заявил, что решение ливанского движения «Хезболла» напасть на территорию Израиля было бы «величайшей ошибкой». Слова премьер-министра приводит местное издание The Times of Israel.

«Мы ответим шквальным огнем на любое их нападение на нас»,— сказал господин Нетаньяху.

Сегодня, 7 ноября, утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по ячейке «Хезболлы» в Ливане в тот момент, когда боевики пытались запустить управляемую ракету по Израилю. Тогда сообщалось, что речь идет о северном районе страны на границе с Ливаном, где находится Верхняя Галилея. Позднее ЦАХАЛ сообщил о «шквале из 20 ракет», запущенных в Ливане в сторону Израиля.

3 ноября генсек «Хезболлы» Хасан Насралла выступил с заявлением по поводу наземной операции Израиля в секторе Газа. В нем он выразил солидарность с палестинцами и заявил, что «Хезболла» оттянула на себя «около трети ресурсов» израильской армии и «половину военно-морских сил». Госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ подчеркнул, что США не допустят «открытия второго или третьего фронта» против Израиля со стороны Ливана, «Хезболлы» и Ирана.

Подробнее — в материале «США и "Хезболла" обменялись угрозами».