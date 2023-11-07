Армия обороны Израиля сообщила о боях с «Хамасом» в центре Газы

Израильские военные ведут бои против палестинского радикального движения «Хамас» в самом центре города Газа, сообщил руководитель Южного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман.

«Мы сражаемся прямо сейчас в крупных центрах сектора Газа. Я только что вернулся оттуда. Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа. В сердце террора»,— говорится в комментарии господина Финкельмана, который опубликован в Telegram-канале ЦАХАЛа.

Представитель Южного командования ЦАХАЛа отметил, что целью наземной операции израильской армии является полное уничтожение «Хамаса» — как лидеров и функционеров движения, так и его военной инфраструктуры. Кроме того, в рамках операции ЦАХАЛ намерен освободить заложников, удерживаемых «Хамасом».

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает число жертв в 10 тыс. 2 ноября израильская армия объявила о полном окружении города Газа. Вчера, 6 ноября, Израиль заявил о ликвидации ответственного за спецоперации «Хамаса» Джамаля Муссы, а также об уничтожении ракетного комплекса палестинского движения в мечети в секторе Газа.

О гуманитарной ситуации в Газе — в материале «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».

Александр Кислов