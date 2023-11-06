Израиль заявил о ликвидации ответственного за спецоперации «Хамаса»
Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за прошедшие сутки атаковали 450 военных объектов палестинского движения «Хамас» в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. По ее данным, был ликвидирован ответственный за спецоперации «Хамаса» Джамаль Мусса.
ЦАХАЛ заявил, что ночью сухопутные войска взяли под контроль военный комплекс «Хамаса» в секторе Газа. На территории комплекса находятся наблюдательные пункты, площадки для тренировок боевиков и подземные туннели. В ходе операции также были убиты несколько членов палестинского движения.
«Истребители ЦАХАЛа нанесли удары и ликвидировали нескольких террористов "Хамаса", в том числе Джамаля Муссу, который отвечал за специальные операции террористической организации "Хамас". Кроме того, солдаты ЦАХАЛа убили командиров батальонов "Хамаса" в наземных боях»,— говорится в пресс-релизе.
Война Израиля и «Хамаса» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, Палестина оценивает их число почти в 9,5 тыс. 14 октября ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира роты элитного подразделения «Хамаса» «Нухба» Али Кади. 25 октября был убит командир Северного батальона «Хамаса» Тайсир Мубашер. Вчера, 5 ноября, армия Израиля заявила о занятии позиций вдоль побережья Газы.
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