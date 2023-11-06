ЦАХАЛ заявил об уничтожении ракетного комплекса «Хамаса» в мечети сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении ракетных установок палестинского движения «Хамас». В частности, ликвидирован ракетный комплекс, расположенный в мечети. Согласно сообщению ЦАХАЛа, всего уничтожено более 50 ракет.

В заявлении военных не уточняется, о какой именно мечети идет речь. На видео, прикрепленных к сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, изнутри показано почти полностью разрушенное здание. На одном из видео показаны пусковые установки для ракет и электропроводка к ним. ЦАХАЛ утверждает, что эти установки были нацелены на «Ашкелон или другие центральные города Израиля».

27 октября армия обороны Израиля начала наземную операцию в секторе Газа. 2 ноября представители ЦАХАЛа сообщили о полном окружении города Газа. Сегодня, 6 ноября, Минздрав сектора Газа сообщил, что число погибших в ходе атак Израиля превысило 10 тыс. При вторжении боевиков на территорию Израиля в начале октября погибли 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс.

Полина Мотызлевская