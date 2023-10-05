Forbes: «Газпром» возглавил список самых прибыльных компаний России

Газовый концерт «Газпром» второй год подряд стал лидером рейтинга самых прибыльных компаний России, составленного журналом Forbes. Второе и третье места в рейтинге составляют компании «Ямал СПГ» и «Роснефть».

Как отмечается в результатах исследования, по итогам 2022 года «Газпром» получил чистую прибыль в размере 1,3 трлн руб., «Ямал СПГ» — 840,2 млрд руб., а «Роснефть» — 813 млрд руб. Далее в рейтинге следуют ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Норильский никель», «Татнефть», «Сахалинская энергия», Сбербанк и «Фосагро».

Аналитики Forbes ожидают, что по итогам нынешнего года лидер данного рейтинга вполне может поменяться, а реальные шансы сместить газовый концерт с первой строчки имеют Сбербанк, «Ямал СПГ», «Рос­нефть» и ЛУКОЙЛ.

Составители рейтинга подчеркивают, что список может быть не полностью репрезентативным, так как «ситуация с прозрачностью крупного российского бизнеса за последний год ухудшилась». Согласно оценке Forbes, как минимум 30 компаний, которые вполне могли претендовать на место в рейтинге, не опубликовали финансовую отчетность за 2022 год (речь, в первую очередь, идет о холдингах из металлургии и химической промышленности).

Александр Кислов