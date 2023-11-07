Депутат Завальный: «Газпром» потеряет 1 трлн руб. из-за роста НДПИ

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что убытки «Газпрома» могут достигнуть примерно 1 трлн руб. в 2025 году из-за принятия поправок о росте налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газовый конденсат компании. По его словам, которые приводит ТАСС, к убытку приведут рост налоговой нагрузки на компанию, снижение выручки от экспорта газа и обязательства по газификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Говоря о сумме убытка, господин Завальный сослался на материалы Института энергетических исследований (ИНЭИ) РАН. В своем исследовании институт провел оценку налоговой нагрузки на компанию на ближайшие три года с учетом снижения экспорта и выручки от экспорта.

«В условиях резкого снижения выручки, роста добычи газа, плюс дополнительная налоговая нагрузка — получается, что в данных условиях "Газпром" загоняют в убытки, которые достигнут в 2025 году порядка 1 трлн руб. с учетом обязательств по газификации и прочих вещей»,— сказал Павел Завальный в ходе заседания комитета Думы по бюджету и налогам, на котором рассматривался рост НДПИ на газовый конденсат.

Выручка «Газпрома» за шесть месяцев 2023 года составила 4,1 трлн руб., чистая прибыль — 618 млрд руб. (с корректировкой на нефинансовые статьи в рамках дивидендной политики).

Ранее сегодня, 7 ноября, правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие НДПИ по конденсату для «Газпрома». НДПИ планируется увеличить на коэффициент, равный умноженному на 1,5 коэффициенту Кабдт, характеризующему надбавки за бензин и дизтопливо и применяющемуся при расчете НДПИ на нефть.

Подробнее — в материале «"Газпром" всегда один».

Полина Мотызлевская