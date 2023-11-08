Кириши дождутся нового моста в декабре

Запуск рабочего движения транспорта по новому мосту через реку Волхов в Киришах протяженностью более километра намечен на конец этого года, сообщила вчера пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти. Строительство переправы стоимостью в 4,7 млрд рублей, которое обсуждалось с 2012 года, завершится на два года раньше запланированного срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас на походах к мосту в Киришах завершается монтаж барьерного ограждения и перил, а также благоустройство прилегающей территории

Фото: Пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Сейчас на походах к мосту в Киришах завершается монтаж барьерного ограждения и перил, а также благоустройство прилегающей территории

Фото: Пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти

На новой мостовой переправе предусмотрено две полосы движения. Сооружение состоит из шести опор и пяти пролетов, общий вес металлических конструкций на объекте превышает 2 тыс. тонн. Сейчас на подходах к мосту завершается монтаж барьерного ограждения и перил, а также благоустройство прилегающей территории. По словам главы дорожного комитета Ленобласти Дениса Седова, испытания станут финальным этапом перед дальнейшим запуском рабочего движения: они предусматривают проверку моста динамической и статической нагрузкой, в процессе которых специальные датчики считывают колебания пролетов.

Существующий мост через Волхов в Киришах был построен в 1966 году и находится в изношенном состоянии. Его единственный дублер расположен в 300 км на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе. Возведение новой переправы обсуждалось с 2012 года, когда была подготовлена проектная документация. Смета строительства тогда оценивалась в 2,9 млрд рублей (см. «Ъ-СПб» от 16.04.2018). Контракт на стройку был заключен в конце 2019 года, работы начались в 2020 году при поддержке правительства РФ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»: из 4,7 млрд рублей итоговой стоимости объекта 3,4 млрд выделил федеральный бюджет. Проектировщиком моста-гиганта выступило АО «Трансмост». Как рассказал «Ъ-СПб» главный инженер проекта Владимир Садовяк, интересным нюансом объекта стало использование на подходе с левого берега реки так называемой легкой насыпи из 30 тыс. блоков пенополистирола. Довольно нестандартное решение обусловлено особенностями грунта в данной части реки.

По словам господина Садовяка, после актуализации изначальной проектной документации, разработанной более 10 лет назад, был увеличен подмостовой габарит моста из расчета, что в перспективе по Волхову будет организован туристический круизный маршрут между Петербургом и Великим Новгородом.

По условиям контракта подрядчик строительства ООО «Евротрансстрой» Сергея Ракчеева и Андрея Локтионова должен был сдать объект в 2025 году, но пуск движения состоится уже в конце этого года. Ранее «Евротрансстрой» дострочно завершил сооружение еще одного крупного инфраструктурного объекта в Ленобласти — моста через Свирь в Подпорожье (см. «Ъ-СПб» от 24.08.2023), движение по которому 17 октября открыл президент России Владимир Путин.

Александра Тен