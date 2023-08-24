Мост через Свирь подъезжает к вводу

Сегодня на одной из ключевых строек Ленинградской области — возведении моста через Свирь в Подпорожье длиной 726 м — пройдут статические и динамические испытания. Проект строительства стоимостью 4,6 млрд рублей выполняется с опережением графика. Запланированный на 2026 год ввод объекта в эксплуатацию ожидается в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ленинградской области Фото: Правительство Ленинградской области

Как уточнили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, программа предпусковых мероприятий предполагает проведение визуально-инструментального обследования, а также статических и динамических испытаний. Статическому воздействию будут подвержены все пролетные строения моста, при этом единовременно в наибольшем русловом пролете будут установлены 12 грузовых автомобилей, общей массой около 300 тонн. Динамические испытания предусматривают проезд тяжелых машин по полосам движения с различными скоростями — до 60 км/ч как беспрепятственно, так и через искусственные неровности. В ходе испытаний специалисты с помощью специального оборудования будут регистрировать напряжение в характерных элементах конструкции, а также амплитуды колебаний пролетных строений.

Протяженность двухполосного моста через Свирь достигает 726 м, подъездных путей — почти 2 км, ширина проезжей части — 7,5 м, высота пролета — 30 м. Планы по строительству переправы обсуждались еще с 1990-х годов, однако контракт на сооружение был подписан в самом конце 2019 года, а стройка началась в 2020-м (см. «Ъ-СПб» от 18.06.2023). Контракт сроком до 2026 года ГКУ «Ленавтодор» заключило с московской компанией «Евротрансстрой» Сергея Ракчеева и Андрея Локтионова. Проектировщиком выступило АО «Трансмост». В 2021 и 2022 годах правительство РФ выделило дополнительные 700 и 400 млн рублей на ускоренное строительство сооружения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности стоимость объекта составила 4,6 млрд рублей, почти 3 млрд из которых выделил федеральный бюджет.

Переправа позволит перенаправить транзитный поток транспорта с дамбы Верхне-Свирской ГЭС, фактически соединить два берега Подпорожья и значительно улучшить сообщение между городом Подпорожье и поселком Никольский. «Градостроительный кодекс классифицирует мосты с пролетом свыше 100 м как технически сложные, уникальные, так называемые "внеклассные" сооружения,— рассказал «Ъ-СПб» начальник отдела больших мостов и тоннелей АО «Трансмост» Михаил Пономарев.— В данном случае центральная часть моста перекрыта неразрезной трехпролетной фермой с длиной пролетов 120–150–120 м».

В прошлом году «Ъ-СПб» сообщал, что власти Ленобласти обратились к федеральному правительству с предложением рассмотреть возможность софинансирования второй очереди моста через Свирь с сооружением тоннеля под железной дорогой и развязки (см. «Ъ-СПб» от 26.05.2022). Это даст возможность распределить потоки, в том числе большегрузной техники, в обход Подпорожья. Как добавили в пресс-службе дорожного комитета, проектная документация на эту стройку разработана в полном объеме и одобрена государственной экспертизой.

Александра Тен