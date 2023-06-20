Цемент застыл в вагонах

Активное начало строительного сезона и перегрузка железнодорожной инфраструктуры привели к увеличению вдвое сроков поставок цемента и нехватке 20% перевозочных мощностей. Для застройщиков это обернулось ростом стоимости продукции и риском смещения сроков выполнения работ. Закупка новых хопперов для производителей выглядит нецелесообразной. Решить проблему на рынке возможно за счет развития складских мощностей, инфраструктуры ОАО РЖД и перехода на сбалансированный темп строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Производители цемента столкнулись с нехваткой более 4 тыс. хопперов-цементовозов — это 19–20% от общего объема парка, сообщили “Ъ” в «Союзцементе» (объединяет крупных производителей сырья). Там уточнили, что, например, в центре страны срок оборачиваемости вагонов за год вырос вдвое. По словам исполнительного директора «Союзцемента» Дарьи Мартынкиной, в этом году сезонный рост спроса более выражен, в ряде регионов в мае—июне он увеличился в десять раз к зимним месяцам, хотя в прошлые годы рост не превышал трех раз.

Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь считает, что спрос на цемент сейчас выше прошлогоднего на 20–50%. В числе сложных регионов эксперт выделяет Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Татарстан и Ставрополье. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил “Ъ”, что дефицита цемента нет, но подтвердил сложности с его доставкой потребителям из-за инфраструктурных ограничений на железной дороге. Средняя загрузка мощностей по производству цемента — около 60%, напоминает он.

В ОАО РЖД сообщили “Ъ” о высоком спросе на перевозки строительных грузов в целом: с начала этого года он увеличился на 9,1%, до 54,6 млн тонн. Погрузка цемента в январе—мае выросла на 0,5% год к году, в мае — на 3,7%. Сейчас монополия для увеличения перевозок при дефиците пропускной способности совместно с грузоотправителями организует маршрутные отправки: вместо отдельных вагонов в пункт назначения следует целый поезд.

По подсчетам «Союзцемента», общий объем производства цемента в январе—марте в РФ составил 10,2 млн тонн, из них 4,9 млн тонн перевезено железнодорожным транспортом. У производителей есть договоры с операторами подвижных составов, до 15 числа каждого месяца они направляют им заявку на следующий месяц, контрагент может отказать предоставить вагоны, говорит собеседник “Ъ” на рынке. В Союзе операторов железнодорожного транспорта комментариев не предоставили.

Директор по закупкам и логистике АО «Цемрос» Денис Назаров говорит, что проблема остро стоит на южном направлении, перегруженном пассажирами из-за ограничения работы аэропортов. А в Сибири инфраструктура Восточного полигона в целом перегружена, говорит он.

Более выраженный рост спроса на цемент в мае—июне в «Союзцементе» связывают с интенсивным получением стройиндустрией госфинансирования. По данным Росстата, объем строительных работ в январе—апреле в стране вырос на 7,4% год к году, до 3,26 трлн руб. Денис Назаров не исключает, что увеличение сроков поставок цемента приведет к смещению сроков строительства части объектов. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев видит острую нехватку цемента на рынке, предполагая, что трудности могут быть продиктованы и работой поставщиков.

Директор «Дельта-строя» Александр Чабыкин говорит, что в Удмуртии за последнее время цемент подорожал на 30–40%, хотя в других регионах такой динамики нет. В Минстрое Башкирии связывают сложности, в частности, с масштабными стройками в регионе, включая Восточный выезд из Уфы. В Минстрое Татарстана говорят, что обратились к федеральным властям, ОАО РЖД и крупным производителям «с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации».

Виктор Евтухов говорит, что сейчас Минпромторг решает часть проблем с производителями в ручном режиме. Цемент нужно признать более приоритетным грузом по классификации РЖД, считает он. Денис Назаров рассчитывает, что летний пик потребления цемента сойдет осенью. В долгосрочной перспективе рынку поможет создание складской инфраструктуры для формирования запасов цемента, переход на равномерные темпы строительства в течение года. Владимир Гузь говорит о необходимости увеличения средней скорости движения поездов. По его словам, увеличение парка хопперов требует значительных затрат, которые могут быть нецелесообразны при активном их использовании три-четыре месяца в году.

Александра Мерцалова, Наталья Скорлыгина, корреспондентская сеть