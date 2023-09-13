Цемент просыпался из вагонов

Объем перевозки цемента по одному из основных логистических каналов — железной дороге — впервые с начала строительного сезона сократился в пользу автотранспорта. Участники рынка указывают на нехватку локомотивов и увеличение сроков оборачиваемости вагонов. Но переход на автомобильную логистику осложняется дефицитом водителей и ростом тарифов, что может сказаться на стоимости цемента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем перевозки цемента железнодорожным транспортом в июле сократился на 1,1% год к году, до 2,85 млн тонн, подсчитали в «Союзцементе». Показатель снизился в годовом выражении впервые с начала текущего строительного сезона: с марта объем железнодорожных перевозок рос. Снижение фиксируется в условиях активного спроса на цемент. По предварительным оценкам «Союзцемента», в июле потребление стройматериала выросло на 7,3% год к году, до 7,4 млн тонн, производство — на 5,9%, до 7,2 млн тонн.

Железная дорога — один из основных способов перевозки цемента наряду с автотранспортом, но постепенное снижение ее роли директор аналитического центра Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) Евгений Высоцкий называет устойчивым трендом. По данным НОПСМ, по итогам первой половины 2023 года доля железнодорожного транспорта в структуре поставок сократилась с 41,5%, до 41,2%. Поставки автотранспортом в натуральном выражении за шесть месяцев выросли на 5,4% год к году, до 17,5 млн тонн, железнодорожным — на 4%, до 12,2 млн тонн.

Исполнительный директор «Союзцемента» Дарья Мартынкина говорит, что в июле объем железнодорожных отгрузок цемента был меньше объема согласованных заявок из-за недостаточного или несвоевременного обеспечения предприятий подвижным составом. По ее словам, проблемы возникают из-за увеличения периода технологического оборота вагонов, нехватки локомотивов и бригад, несвоевременного принятия погруженных вагонов. Многим участникам рынка, добавляет госпожа Мартынкина, сегодня отказывают в согласовании заявок на перевозку грузов.

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что в январе—августе объем погрузки цемента внутри страны снизился год к году на 1%, до 17 млн тонн, а погрузка всех строительных грузов выросла на 1,8%, до 90,2 млн тонн. Там заявили, что все заявки согласовываются в полном объеме, а перевозки строительных грузов и цемента идут в приоритетном порядке. ОАО РЖД также прорабатывает варианты ускорения продвижения отдельных партий с грузоотправителями. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что поставщики цемента могут быть в более уязвимом положении в том числе из-за острого дефицита хопперов-цементовозов. Их покупка и строительство сейчас менее доходны, чем зерновозов и вагонов для перевозки минеральных удобрений, указывает эксперт.

Евгений Высоцкий отмечает, что переориентация рынка на автомобильные перевозки — небыстрый процесс. По его словам, многие производства железобетонных изделий спроектированы на прием цемента по железной дороге и им потребуется установка специального оборудования. Железнодорожные перевозки также считаются более выгодными на большие расстояния, а прямые автоперевозки приоритетнее при дистанциях до 300–400 км, отметил господин Высоцкий.

Директор по закупкам и логистике «Цемроса» Денис Назаров говорит, что его компания сейчас задействует водную и автомобильную перевозку, но нарастить поставки сложно. В первом случае мешает географическое расположение производств и потребителей, во втором — дефицит водителей и увеличение сроков поставки полуприцепов до полугода. Есть проблемы и с закупкой автомобильных цементовозов, которые раньше импортировались из ЕС, добавил господин Высоцкий. Михаил Бурмистров замечает, что тарифы на автоперевозки с начала года выросли на 40% из-за удорожания транспорта, запчастей, бензина и острейшей нехватки водителей. По его словам, это создает дополнительные риски увеличения стоимости цемента и сложностей с доставкой.

Вариантом выхода из логистического кризиса для цементной отрасли господин Бурмистров считает модернизацию самих производств. По его мнению, предприятия могут переориентироваться на выпуск более дорогостоящей продукции, например сухих строительных смесей, или искать альтернативные варианты упаковки. Цемент в big box (плотная упаковка большого объема) можно перевозить в полувагонах, отметил эксперт.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев