Перед ИИ встал денежный вопрос

Искусственный интеллект (ИИ) становится базовой технологией в широком круге отраслей — его применение можно сравнить с внедрением в свое время паровых машин, электричества и затем компьютеров, заявила, открывая заглавную сессию Finopolis 2023, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Против того, что ИИ развивать надо, возражений не нашлось ни у кого из участников дискуссии, более того они сошлись во мнении, что Россия тут должна быть в числе лидеров. В этом смысле регуляторы (ЦБ и Минцифры), а также главы крупнейших банков оказались гораздо смелее многих зарубежных коллег, участников рынка и ученых, подписавших в марте открытое письмо об опасности ИИ.

Приняв как данность, что ИИ в России быть, причем в самом масштабном смысле, участники сессии перешли к деталям, в которых проявился пресловутый дьявол в лице финансового вопроса. Не возник он только у президента Сбербанка Германа Грефа, который для себя давно все решил: группа инвестирует в ИИ около $1 млрд в год (см. “Ъ” от 20 июля). Более того, в кои-то веки «Сбер» оказался «готов создавать и делиться».

Другие же банкиры, как выяснилось, хотят в первую очередь помощи и поддержки, несмотря на прогноз прибыли по сектору в 2023 году на уровне 3 трлн руб. Так, глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что бюджет банка на следующий год предусматривает 160 млрд руб. вложений в развитие информационных технологий и ИИ. Однако эти расходы вычитаются из капитала, подчеркнул он, попросив госпожу Набиуллину изменить регулирование (она предпочла просьбу деликатно проигнорировать). Без поддержки государством технологий не обойтись, не отступал Андрей Костин, «необязательно прямые деньги, но меры косвенной поддержки, меры в виде госзаказов на ключевые вещи надо делать».

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, видимо, не рассчитывая особенно на прямую поддержку государства, проявил заботу о готовом делиться «Сбере», предложив оставить ему часть дивидендов для покрытия расходов на развитие ИИ.

Впрочем, оценить идею было некому: представители правительства ни от Минфина, ни от Минэкономики в сессии не участвовали. В результате банкиры, осознав, видимо, тщетность просьб о поддержке одной из самых прибыльных отраслей экономики, сошлись в том, что пусть хотя бы не мешали. Поэтому участники рынка в один голос призвали «не задушить растущий ИИ регулированием». С этим представители ЦБ и Минцифры (которым и в других направлениях есть чем заняться) благосклонно согласились. Но расслабляться банкирам все же не стоит. Эльвира Набиуллина подчеркнула, что позиция сохранится, только пока «ИИ не создает рисков».