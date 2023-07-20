ИИ: безответственный, но доходный

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», сообщил, что банк ежегодно инвестирует в развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) порядка $1 млрд и получает от этого примерно $3 млрд. При этом банк «очень много» инвестирует в это направление 12–13 лет, примерно с 2010 года, через три года после того, как господин Греф возглавил его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В рублях доход от внедрения искусственного интеллекта растет. В 2021 году он оценивался примерно в 200 млрд руб., в 2022 году — в 250 млрд руб., а этом году планируется его довести до 350 млрд руб. Стоит отметить, что за прошлый год чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила всего 270,5 млрд. руб., то есть искусственный интеллект заработал более 90% прибыли банка.

Одной из важных составляющих столь заметного финансового результата является сокращение расходов, и в первую очередь на сотрудниках.

Еще в конце 2018 года Герман Греф на конференции Sberbank Data Science Day рассказал, что внедрение ИИ в банке привело к сокращению около 70% сотрудников среднего звена. «Мы радикально сокращаем людей, выполняющих какие-то очень простые операции»,— говорил тогда глава Сбербанка.

Подтверждает тенденцию и отчет по ESG банка за прошлый год. С 2019 года по 2022 год численность сотрудников банка сократилась с 241 тыс. человек до 211 тыс. человек. Вместе с тем Герман Греф в ответ на вопрос участвовавшего в заседании президента России Владимира Путина, не заменит ли искусственный интеллект и главу Сбербанка, ответил, что «все к этому идет», но «надеюсь, не при моей жизни».

Есть у искусственного интеллекта и еще одна важная особенность, которая может привлекать крупнейший банк страны. В пользовательских соглашениях многих нейросетей, по сообщениям СМИ, есть предупреждение о том, что ответственность за результаты работы с ней несет пользователь, а не разработчик. Этот пункт есть в пользовательских соглашениях приложения «Шедеврум» от «Яндекса» и ChatGPT. Присутствует он и в пользовательском соглашении нейросети Kandinsky от Сбербанка.

Таким образом, из ИИ получается идеальный работник — утраивает вложенные в него деньги, а в случае чего, не несет никакой ответственности.

Если развить мысль Германа Грефа о том, что к чему идет, то в обозримом будущем мы будем жить как в песне из к/ф «Приключения Электроника» — «вкалывают роботы, а не человек». Остается единственный вопрос: на что будет жить человек, освобожденный от работы искусственным интеллектом? Так что, может быть, глава Сбербанка вовсе и не шутил.