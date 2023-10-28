И Ленин такой цифровой

В пятницу КПРФ провела съезд подшефного Ленинского коммунистического союза молодежи РФ (ЛКСМ РФ). Мероприятие приурочили к 105-й годовщине одноименной всесоюзной организации. Молодые комсомольцы в кулуарах съезда охотно рассказывали корреспонденту “Ъ” о своей цели достичь коммунизма (по крайней мере, в отдельно взятой стране), оппонировали людям из 90-х, которые утверждали, что все советское устарело, заявляли, что нынешняя Коммунистическая партия в чем-то обходит даже и правящую. Тем временем с трибуны возрастные коммунисты в тех самых советских традициях торжественно напоминали комсомольцам о значимости возложенной на них исторической миссии. Те о ней, впрочем, кажется, догадывались и сами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов внимательно следит за кадрами комсомола: выходцы из него уже достигали высоких постов и в партии

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Геннадий Зюганов внимательно следит за кадрами комсомола: выходцы из него уже достигали высоких постов и в партии

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Приветственное слово на съезде ЛКСМ взял председатель Совета народных комиссаров СССР Владимир Ленин: «Нужно подробно остановиться на вопросе о том, чему мы должны учить и как должна учиться молодежь, если она действительно хочет оправдать высокое звание коммунистической молодежи». Разумеется, цитатами из «Задач союзов молодежи» сыпала нарочито картавая голограмма. Но и такой «призрак коммунизма» был встречен молодежью бурной овацией. Политик (как живой) предупредил, что коммунистом можно стать, лишь «обогатив память» всеми «богатствами, выработанными человеческой культурой», однако «без работы и борьбы» ни это знание, ни знание непосредственно о коммунизме «ничего не стоят».

Позднее комсомольцы признались “Ъ”, что гордятся тягой системных коммунистов к цифровым трендам. «Некоторые думают, что комсомол — это что-то древнее и непонятное,— сетовал первый секретарь люберецкой ячейки Андрей Мажуга.— На самом деле комсомол сейчас развивается очень активно: поддерживает новые идеи, новые увлечения, как, например, киберспорт». Товарища поддержал подмосковный комсомолец Даниил Балашов: «С девяностых пошла эта тенденция, что союз и все советское устарело, но Компартия в каких-то моментах опережает даже и правящую». Впрочем, солидный исторический бэкграунд помогает подтягивать к движению интересующихся сверстников, признался Андрей Мажуга: «Молодежи, которая увлекается историей, бывает просто интересно послушать, поприсутствовать на мероприятиях. У меня актива — 30 человек, кто пока не хочет вступать, но активно участвует». Отметим, что собственное понимание преимуществ советского опыта опрошенные комсомольцы в силу юного возраста все-таки черпали из литературы и бесед со старшими товарищами.

Тем не менее господин Мажуга, как и многие другие его соратники, сообщил, что примкнул к коммунистам по идейным соображениям, и даже припомнил, что на одном из мероприятий за приверженность идеологии комсомольцев хвалили представители Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). «Задайте вопрос молодым людям из других политических организаций, из-за чего они в них состоят. Они не смогут вам ответить,— посоветовал комсомолец и тут же ответил на этот вопрос сам: — Цель — коммунизм, в этом весь смысл».

До коммунизма, как известно, наступает социализм, и молодым участникам съезда довелось ощутить на себе пафос хорошо знакомого старшим поколениям его «застойного» периода. С предельно детальным докладом о деятельности организации трибуну на час оккупировал первый секретарь ЦК ЛКСМ Владимир Исаков. Среди прочего докладчик отметил, что все три постсоветских десятилетия молодежь оставалась «одной из самых незащищенных групп населения», результатом чего и стало ее «отчуждение от государства». Смутить пропаганде удалось не всех, порадовался господин Исаков, отметив, что в последние годы в книжных магазинах растут продажи книг, связанных с социалистической идеей. Руководству ЛКСМ удалось завербовать самых активных, в результате чего организация стала «надежным кадровым резервом» Коммунистической партии, отчитался политик. Тот самый резерв тем временем откровенно «зависал» в телефонах.

А вот многоопытный председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов продолжительную речь молодого соратника оценил крайне положительно: «Слушал доклад и стал завидовать Исакову — бойко, энергично, с хорошим видеорядом. У меня хуже получается!» Господин Зюганов указал, что на комсомольцев ложится тяжелая ответственность, поскольку на другом фланге им противостоят завербованные крупным капиталом «фашистские и нацистские организации, готовые защищать их карман». «Я вас поздравляю и благодарю за то, что вы совершили свой подвиг, встав на сторону добра и справедливости: без социализма наша страна выиграть в этой истории не сможет»,— заключил политик.

Тезисы Геннадия Зюганова о значимости интернациональной борьбы подтвердили иностранные докладчики из более чем десяти государств: Кубы, Португалии, Сербии, Киргизии и даже Украины (из Киева прислали видеозапись). «Этот съезд — проявление крепкого духа революционной молодежи, приверженцев идеалов коммунизма, готовых посвятить борьбе за них свою жизнь»,— указала представитель всенепальского интернационального студенческого союза Панче Синг. Как и другие зарубежные гости, госпожа Синг подчеркнула, что ее организация построена на принципах, заложенных «товарищем Лениным».

Значимость высокого авторитета российской молодежной коммунистической организации в беседе с “Ъ” подчеркнул и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: «В Европе, в мире их представители занимают даже более принципиальные и пророссийские позиции, чем их старшие товарищи по коммунистическому движению, а нам солидарность нужна». Наряду с международной комсомол выполняет созидательную и кадровую функции, продолжил коммунист: «Наиболее талантливых и перспективных ребят мы с удовольствием выдвигаем, но важно, чтобы это было по заслугам, чтобы люди не "делали карьеру", а жили партией, жили страной». Отметим, что сам Юрий Афонин начинал свою политическую карьеру как раз с комсомола: в конце 90-х он возрождал эту организацию в Тульской области, а в 2004-м возглавил исполком Союза комсомольских организаций — Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Но в пример политик привел не себя, а как это сейчас принято — комсомольцев—участников военной операции на Украине: «Убежденные, любящие свою родину комсомольцы, ребята, которые за свою родину готовы отдать свою жизнь».

Григорий Лейба