Что отмечают в России 7 ноября

7 ноября в России памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. В советское время «красный день календаря» был один из главных государственных праздников. Его история и традиции — в справке «Ъ».

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Чему посвящен праздник

25–26 октября (7–8 ноября по новому стилю) 1917 года в России прошла Октябрьская революция. Ее итогами стало свержение Временного правительства и начало установления советской власти на территории Российской империи. Тогда же был сформирован новый высший орган государственного управления — Совет народных комиссаров во главе с лидером большевиков Владимиром Лениным (Ульяновым).

Когда был учрежден праздник

День Октябрьской революции начали отмечать с 1918 года. С 26 октября 1927 года по распоряжению президиума ЦИК КПСС это событие начали праздновать два дня, 7 и 8 ноября. Они были нерабочими.

С 1918 года в Москве на Красной площади 7 ноября регулярно проходили военные парады с появлением вождей на трибуне Мавзолея. Кроме того, подобные мероприятия и демонстрации рабочих проходили по всей стране. Самым памятным стал парад 7 ноября 1941 года, участники которого прямо с площади уходили на фронт.

Последний раз парад на Красной площади в этот день прошел в 1990 году.

Судьба праздника после распада СССР

С 1992 года 8 ноября стало рабочим днем. В 1995 году 7 ноября был установлен День воинской славы в честь военного парада на Красной площади 1941 года. С 1996 по 2004 год вместо годовщины Октябрьской революции в эту дату отмечали День согласия и примирения. В 2005 году 7 ноября перестало быть выходным днем. Вместо него был установлен праздник День народного единства. Он отмечается 4 ноября. День 7 ноября в 2005 году был объявлен памятной датой — Днем Октябрьской революции 1917 года.

Что стало с праздником в республиках бывшего СССР

На Украине годовщину Октябрьской революции отмечали до 2000 года. В Киргизии праздник сохранялся до 2017 года, а затем президент Алмазбек Атамбаев объявил 7 и 8 ноября Днями истории и памяти предков, в честь Туркестанского восстания 1916 года. В Белоруссии праздник был восстановлен в 1995 году и отмечается до сих пор. Кроме того, День Октябрьской революции является государственным праздником в Приднестровье.