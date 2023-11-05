Курское село Гуево осталось без света и связи в результате обстрела ВСУ

5 ноября со стороны Украины было обстреляно село Гуево Суджанского района Курской области. Как сообщил в соцсетях губернатор Роман Старовойт, никто из граждан не пострадал. Однако населеннный пункт оказался обесточен.

Также в Гуево временно не работает мобильная связь. «Аварийные бригады начали восстановительные работы»,- заверил глава региона. По его словам, в одном из местных домов осколками выбиты окна. Власти окажут помощь в ремонте.

Вчера над территорией Курской области российские силы ПВО сбили украинский беспилотник.

Владимир Зоркий