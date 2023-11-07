ГИБДД Москвы предложила запретить несовершеннолетним езду на электросамокатах

Замглавы московского управления ГИБДД Евгений Логиновский заявил, что россиянам младше 18 лет нужно как можно скорее запретить езду на электросамокатах и других подобных средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Следует исключить возможность использования СИМ лицами, не достигшим совершеннолетнего возраста. Это нужно сделать как можно быстрее»,— сообщил господин Логиновский в ходе круглого стола, посвященного регулированию правил использования электросамокатов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, необходимость введения запрета объясняется тем, что за десять месяцев 2023 года в Москве произошло около 300 ДТП на электросамокатах с участием несовершеннолетних. Кроме того, замглавы московского управления ГИБДД призвал ограничить 20 км/ч скорость движения на электросамокатах и других СИМ на территории столицы.

В конце октября депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились в правительство РФ с инициативой о запрете движения на самокатах по тротуарам. Также они предложили полностью запретить использовать СИМ несовершеннолетним, а также людям «в состоянии аффекта».

Подробнее — в материале «Ъ» «За СИМ не прощается».

Александр Кислов