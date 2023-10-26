Премьера просят притормозить самокаты

Петербургские депутаты обращаются к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой внести коррективы в Правила дорожного движения (ПДД), ужесточив требования к использованию электросамокатов. Парламентарии просят запретить движение на самокатах по тротуарам, несовершеннолетним, а также людям «в состоянии аффекта». В сервисах, предоставляющих самокаты в аренду, предупреждают, что запретительные меры могут негативно повлиять на бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект обращения к премьеру на заседании парламента Петербурга представил глава комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа Алексей Цивилев («Единая Россия»). Согласно последним поправкам к ПДД, скорость электросамокатов, электроскейтбордов, моноколес, гироскутеров, сигвеев и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) лимитирована пределом в 25 км/ч, поездки вдвоем — запрещены, действует и ряд других ограничений, о которых подробно рассказывал “Ъ”. Однако петербургские депутаты считают эти меры недостаточными для обеспечения безопасности горожан. К разработке дополнительных мер регулирования они привлекли представителей ГСУ СКР по Петербургу.

И. о. главы регионального управления СКР Олег Бобков, выступая в парламенте, подчеркнул, что количество ДТП с участием СИМ с начала 2023 года значительно выросло. Согласно данным МВД России, за первое полугодие произошло 1043 аварии — в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. В них погибли 12 человек, в том числе один несовершеннолетний. Травмы получили 1082 человека, в числе которых 432 гражданина в возрасте до 16 лет.

По данным Смольного, городские операторы кикшеринга получили свыше 1,5 млн предупреждений за нарушение правил пользования электросамокатами. Выставлено более 2 тыс. штрафов и заблокировано более 7 тыс. аккаунтов.

В Санкт-Петербурге насчитывается около 37 тыс. самокатов, принадлежащих кикшеринговым компаниям. Представители комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе оценивают парк в 40–50 тыс. средств. Ранее представители этой комиссии отмечали, что движение пешеходов будет фактически парализовано, если парк пополнится до 70 тыс. В Петербурге, отметим, действует соглашение об использовании СИМ между городскими властями и прокатными сервисам (Whoosh, «Юрент», «Яндекс Go» и BusyFly). В соглашении говорится о верхнем пределе скорости электросамокатов в 20 км/ч, а в некоторых зонах, в частности, на Невском проспекте и Дворцовой площади, лимит составляет 15 км/ч.

В своем обращении к премьеру региональные депутаты настаивают на внесении в ПДД новых поправок. Так, планируется запретить несовершеннолетним передвигаться на электросамокатах вне определенных для этого мест; запретить передвижение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, «в состоянии аффекта» и «под воздействием ухудшающих реакции и внимание лекарственных препаратов, ставящих под угрозу безопасность движения». В документе также говорится о необходимости ограничить возможность езды на СИМ по тротуарам, «закрепив возможность перемещения на указанных средствах только в границах специально оборудованных зон (площадок), на велодорожках и по улично-дорожной сети». Проект постановления поддержали 44 депутата, возражений текст обращения не получил.

В Whoosh “Ъ” заявили, что положительно воспринимают любые шаги, направленные на формирование современного правового регулирования в области кикшеринга, однако высказали ряд замечаний. «Мы считаем, что запрет движения СИМ по тротуарам разрушит транспортную модель и повысит число ДТП. Большая часть негативных инцидентов с СИМ происходит на проезжей части»,— высказали мнения в Whoosh. В компании «Ситимобил», занимающейся шерингом самокатов «Юрент», предположили, что запретительные меры, скорее всего, приведут к росту цен на услуги проката. «Развитие сферы микромобильности, действительно, требует урегулирования. Однако на ведение бизнеса это может повлиять негативно»,— заключает управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко. В «Яндексе» и BusyFly на запрос “Ъ” не ответили.

В комитете по транспорту Петербурга, комментируя инициативу депутатов, обращают внимание, что подписанное в 2021 году соглашение с кикшеринговыми компаниями уже позволило урегулировать правила пользования электросамокатами без утверждения их юридического статуса.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург