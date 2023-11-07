Греф: фундаментальный курс составляет около 85–90 рублей за доллар

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс на данный момент составляет 85–90 руб./$. По его мнению, на данный момент есть тенденции к «некоторой стабилизации» курса российской валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90 руб., поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, ну, 90 плюс-минус. У нас нет ожидания, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то»,— сообщил господин Греф в ходе пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета финорганизации. Он сослался на прогнозы аналитиков Сбербанка, которые считают, что к концу текущего года более реальна стабилизация курса, чем его ослабление.

Сегодня, 7 ноября, в ходе торгов на Мосбирже доллар колеблется на уровне 94,2 руб. При этом 5 октября курс американской валюты пробивал отметку 100 руб. Рубль начал расти к доллару на фоне подписания президентом Владимиром Путиным указа об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров.

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Александр Кислов