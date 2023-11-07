Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Греф: фундаментальный курс составляет около 85–90 рублей за доллар

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс на данный момент составляет 85–90 руб./$. По его мнению, на данный момент есть тенденции к «некоторой стабилизации» курса российской валюты.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90 руб., поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, ну, 90 плюс-минус. У нас нет ожидания, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то»,— сообщил господин Греф в ходе пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета финорганизации. Он сослался на прогнозы аналитиков Сбербанка, которые считают, что к концу текущего года более реальна стабилизация курса, чем его ослабление.

Сегодня, 7 ноября, в ходе торгов на Мосбирже доллар колеблется на уровне 94,2 руб. При этом 5 октября курс американской валюты пробивал отметку 100 руб. Рубль начал расти к доллару на фоне подписания президентом Владимиром Путиным указа об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...