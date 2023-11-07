Ямал построит в ДНР здание МФЦ в виде чумов

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) строят в Волновахе (Донецкая народная республика, ДНР) современный многофункциональный центр в виде чумов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автномного округа Фото: пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автномного округа

По данным регионального правительства, здание МФЦ площадью 870 кв. м будет двухэтажным. В нем будут предусмотрены все необходимые помещения, в том числе и детская игровая зона. Центр будет рассчитан на комфортное обслуживание маломобильных граждан. Современное учреждение сможет обеспечить весь спектр государственных и муниципальных услуг для 300 человек в день.

Отмечается, что архитектурный облик центрального фасада здания представляет собой стоящие рядом чумы. Для посетителей МФЦ появится парковка, рядом со зданием будет выполнено озеленение.

«Округом разработана комплексная программа поддержки Волновахского района до 2025 года. В части восстановления территории ямальские власти планируют построить, восстановить и отремонтировать еще более 100 объектов»,— передают в правительстве.

Напомним, в начале октября власти Ямала объявили о планах строительства 30 спортивных площадок в Волновахском районе ДНР. в 18-ти населенных пунктах будут построены многофункциональные и детские площадки, а также зоны воркаута. Работы планируется завершить до конца года.

Полина Хабарова

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