Власти Ямала построят в ДНР 30 спортивных площадок

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возведут в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) 30 спортивных площадок. Как сообщили в пресс-службе правительства Ямала, в 18-ти населенных пунктах будут построены многофункциональные и детские площадки, а также зоны воркаута. Работы планируется завершить до конца года.

По данным правительства, 11 объектов находятся в Волновахе. На территориях уже выполнен демонтаж поврежденных покрытий, устаревших игровых комплексов, а также земляные работы по планировке. Сейчас строители готовят основания для нового покрытия.

На универсальных спортивных площадках появятся зоны для баскетбола, футбола, и волейбола. На них будет установлено освещение и ограждение. На участках для воркаута оборудуют турники, специальные тренажеры для уличной гимнастики, брусья и лестницы. На площадках будет уложено безопасное покрытие, установлено современное сертифицированное оборудование, соответствующее российским стандартам.

«Мероприятия реализуются согласно комплексной программе поддержки Волновахского района, утвержденной губернатором Ямала Дмитрием Артюховым до 2025 года»,— сказано в сообщении. Напомним, в сентябре Дмитрий Артюхов назначил Александра Кусенко спецпредставителем губернатора в Волновахском районе ДНР.

Полина Хабарова

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