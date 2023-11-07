УНН: дети помощника Залужного находятся в больнице, сын в тяжелом состоянии

Дочь и сын помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова, который погиб от взрыва гранаты у себя дома в селе Чайки Киевской области, до сих пор находятся в больнице. Об этом сообщает издание «Українськi Нацiональнi Новини» (УНН) со ссылкой на источники. Оба ребенка были дома в момент взрыва гранаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Частяков

Фото: из личного архива Геннадия Частякова Геннадий Частяков

Фото: из личного архива Геннадия Частякова

По информации издания, дочь Геннадия Частякова находится в состоянии средней тяжести, но угрозы ее жизни нет. Состояние сына помощника главнокомандующего ВСУ оценивается как тяжелое, сегодня ему провели операцию.

О гибели Геннадия Частякова стало известно 6 ноября. По словам Валерия Залужного, в одном из подарков ко дню рождения, который получил господин Частяков, было спрятано взрывное устройство. По версии МВД Украины, помощник главнокомандующего ВСУ погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасом. Согласно информации, полученной ведомством, Геннадий Частяков знал, что ему дарят боевую гранату, а не муляж.