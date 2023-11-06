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Коммерсантъ FM
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Помощника главкома ВСУ Залужного убило спрятанное в подарке взрывное устройство

В Киевской области в день рождения погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. В одном из подарков, который он получил, было спрятано взрывное устройство. Его гибель подтвердил Валерий Залужный.

Фото: из личного архива Геннадия Частякова

Фото: из личного архива Геннадия Частякова

«Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство»,— написал Валерий Залужный в Telegram-канале. У погибшего осталось четверо детей.

«Украинская правда» со ссылкой на спикера МВД Украины Марьяну Реву сообщила о ранении 13-летнего сына Геннадия Чистякова. Мальчика увезли в больницу.

Как сообщила «Украинская правда» со ссылкой на вдову Геннадия Частякова, ее муж принес подарочный пакет с бутылкой алкоголя и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета произошел взрыв.

Что происходит после ввода войск России на Украину — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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