Вакцина от коронавируса просит подождать

Число заболевших коронавирусом в Петербурге в последние недели демонстрирует положительную динамику. При этом в значительном числе поликлиник Санкт-Петербурга и Ленинградской области сейчас вакцинацию не делают, ссылаясь на отсутствие препаратов. В комитетах по здравоохранению города и области хоть и признают, что местами проблемы с вакцинами имеются, но не считают ситуацию критической.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным сайта городской администрации на 25 октября, в Санкт-Петербурге запас доз вакцин составляет почти 103 тыс. штук

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По данным сайта городской администрации на 25 октября, в Санкт-Петербурге запас доз вакцин составляет почти 103 тыс. штук

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 16 по 22 октября в Петербурге зарегистрирован 1621 случай заболевания коронавирусом. С 9 по 15 октября число заболевших было на уровне 1415. При этом пациенты жалуются на невозможность сделать прививку. Корреспондент «Ъ-СПб» попробовал записаться на вакцинацию в несколько разных поликлиник. В медучреждениях Адмиралтейского, Московского, Кировского и Кронштадтского районов сообщили, что вакцин нет, причем в некоторых поликлиниках добавили, что проблема наблюдается по всему городу. В одной из поликлиник Невского района пригласили на процедуру. Но в другом учреждении того же района вновь сообщили, что вакцин нет.

Корреспонденту «Ъ-СПб» предложили записаться на вакцинацию в любую поликлинику, где препарат есть, получить справку об этом можно по номеру 122. Однако в справочной службе ответили, что сделать прививку можно только по месту прикрепления.

Что касается Ленобласти, то из районов, куда пытался записаться корреспондент «Ъ-СПб», пройти вакцинацию можно только в поликлинике Приозерска. В поликлиниках Гатчины, Тосно, Сланцев и Луги также сообщили, что вакцин нет.

По данным на сайте Смольного на 25 октября, запас в Санкт-Петербурге составляет почти 103 тыс. доз. Однако в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга признали, что в некоторых поликлиниках могла закончиться вакцина. Например, такая ситуация сложилась в Адмиралтейском, Кронштадтском, Московском районах. Там закупаются новые партии. В Кронштадт она придет уже на этой неделе, по уверениям чиновников. В Невском районе, по информации комитета, проблем нет (ранее корреспондент «Ъ-СПб» выяснил, что есть как минимум в одной поликлинике), в Кировском препараты закончились только в отдельно взятых поликлиниках. При этом в ведомстве добавили, что прививку можно сделать в любом районе.

Елена Хорькова, главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению Ленобласти, признала, что в отдельных муниципальных образованиях наблюдается дефицит. «Пациенты, которым показана вакцинация, вносятся в лист ожидания и будут привиты при поступлении вакцины»,— прокомментировала госпожа Хорькова. Она добавила, что закупки идут из областного бюджета по заявкам медорганизаций, которые рассчитывают нужное им количество сами. «Объем закупки зависит от заявки медицинской организации и фактического наличия вакцин на рынке. В настоящее время состав вакцин актуализируется, закупка будет осуществляться при поступлении вакцин в гражданский оборот»,— рассказала госпожа Хорькова.

Как сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти, сейчас на рынке нет вакцины «Спутник V» с актуализированным составом. Сообщалось, что она поступит в оборот после клинических испытаний. На рынке представлена вакцина «Конвасэл». Она есть в наличии в поликлиниках региона. Ее производит Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России. В ноябре институт планирует увеличить производство в три раза, до 3 млн доз в месяц.

Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group, считает, что, хотя заболеваемость и выросла, повода переживать из-за нехватки вакцин пока нет. «Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится исключительно по эпидпоказаниям. На данный момент уровень заболеваемости недостаточен для начала прививочной кампании, поэтому во многих регионах не проводят массовую вакцинацию»,— считает эксперт.

Господин Шуляк также допустил, что в критической ситуации можно использовать запасы вакцины «Спутник V», которая осталась в медучреждениях в большом количестве. По его мнению, препарат по-прежнему эффективен против старых штаммов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на сайте госзакупок появился конкурс на перевозку вакцины от коронавируса «Конвасэл» в Никарагуа. Начальная цена закупки — почти 94 млн рублей. Количество доз — 2,6 млн.

Анастасия Захарова