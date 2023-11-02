В Крыму арестовали задержанного по делу о покушении на экс-депутата Рады Царева

Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал жителя Ялты, который по заданию украинских спецслужб организовал слежку за бывшим депутатом Рады Олегом Царевым. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

В ночь с 26 на 27 октября в Ялте дважды выстрелили в экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. Нападение произошло на территории санатория, где проживает бывший политик. К моменту приезда скорой он потерял много крови и был без сознания.

В ФСБ завели уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Позже задержали жителя Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Олегом Царевым. В центре общественных связей ФСБ заявили, что причастность украинских спецслужб к преступлению доказана.

Как выяснилось позже, координатор покушения на Олега Царева специально устроился на работу в санаторий Кирова в Ялте, гендиректором и совладельцем которого является политик. Задержанный на допросе в ФСБ признался, что его завербовали в январе 2023 года.

Татьяна Ручкина

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