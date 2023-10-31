Враг в подчинении
В Крыму задержали соучастника покушения на Олега Царева
ФСБ задержала крымчанина, организовавшего покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. По данным чекистов, мужчину завербовало СБУ, после чего он устроился на работу в санаторий к господину Цареву и на протяжении многих месяцев вел за ним слежку, подготовив для киллера оружие. Поиски непосредственного исполнителя преступления и других его соучастников продолжаются.
Олег Царев в 2015 году
Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ
В ФСБ заявили о том, что имеют неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на украинского политика Олега Царева, проживающего в последние годы в Ялте.
Напомним, в ночь на 28 октября на него напали неизвестные, дважды ранив из пистолета. Члены семьи господина Царева позже уточнили, что покушение произошло около полуночи на территории санатория имени Кирова, в котором он жил и работал. На момент приезда скорой политик находился без сознания, с большой кровопотерей. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в реанимацию.
ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). Свое расследование покушения ГСУ СКР по Крыму и Севастополю поручил провести и председатель комитета Александр Бастрыкин.
Чекистам удалось оперативно задержать одного из подозреваемых соучастников преступления, которым оказался 46-летний житель Ялты. Мужчина дал признательные показания, рассказав, что был завербован СБУ в январе текущего года. После этого он устроился работать в санаторий имени Кирова, чтобы следить за господином Царевым. Он же готовил специальный тайник с оружием для киллера.
Во время обыска у подозреваемого дома силовики нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, фотографии потерпевшего Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.
«В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получены неопровержимые доказательства причастности к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур. Работа по розыску исполнителя покушения и выявлению иных лиц, оказывающих содействие украинским спецслужбам, продолжается»,— заявили в ЦОС ФСБ.
В ведомстве также отметили, что состояние здоровья Олега Царева стабилизировалось и его жизни больше ничего не угрожает, подчеркнув, что в отношении политика и его семьи приняты все необходимые меры безопасности. Все они взяты под госзащиту.