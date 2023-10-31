Враг в подчинении

ФСБ задержала крымчанина, организовавшего покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. По данным чекистов, мужчину завербовало СБУ, после чего он устроился на работу в санаторий к господину Цареву и на протяжении многих месяцев вел за ним слежку, подготовив для киллера оружие. Поиски непосредственного исполнителя преступления и других его соучастников продолжаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Царев в 2015 году

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Олег Царев в 2015 году

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

В ФСБ заявили о том, что имеют неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на украинского политика Олега Царева, проживающего в последние годы в Ялте.

Напомним, в ночь на 28 октября на него напали неизвестные, дважды ранив из пистолета. Члены семьи господина Царева позже уточнили, что покушение произошло около полуночи на территории санатория имени Кирова, в котором он жил и работал. На момент приезда скорой политик находился без сознания, с большой кровопотерей. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в реанимацию.

ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). Свое расследование покушения ГСУ СКР по Крыму и Севастополю поручил провести и председатель комитета Александр Бастрыкин.

Чекистам удалось оперативно задержать одного из подозреваемых соучастников преступления, которым оказался 46-летний житель Ялты. Мужчина дал признательные показания, рассказав, что был завербован СБУ в январе текущего года. После этого он устроился работать в санаторий имени Кирова, чтобы следить за господином Царевым. Он же готовил специальный тайник с оружием для киллера.

Во время обыска у подозреваемого дома силовики нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, фотографии потерпевшего Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.

«В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получены неопровержимые доказательства причастности к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур. Работа по розыску исполнителя покушения и выявлению иных лиц, оказывающих содействие украинским спецслужбам, продолжается»,— заявили в ЦОС ФСБ.

В ведомстве также отметили, что состояние здоровья Олега Царева стабилизировалось и его жизни больше ничего не угрожает, подчеркнув, что в отношении политика и его семьи приняты все необходимые меры безопасности. Все они взяты под госзащиту.

Александр Дремлюгин, Симферополь