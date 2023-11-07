Минэнерго: дифференциация тарифов на электричество коснется майнеров и коммерческих потребителей

В случае введения дифференцированных тарифов стоимость электроэнергии изменится только для категорий, потребляющих ее выше среднего значения по региону — для майнинга и в коммерческих целях. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Он уточнил, что решение о внедрении таких тарифов принимают власти каждого региона самостоятельно с учетом оценки последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан. «Меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий»,— добавил замминистра (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщал «Ъ», регионы с 2024 года обязаны перевести население на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления, если хотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. На новые тарифы для граждан, по оценкам ФАС, придется перейти практически всем регионам, если только те не решат субсидировать тариф для населения из своих бюджетов. Минэнерго считает, что инициатива позволит «контролировать рост перекрестного субсидирования».

Подробности — в материале «Ъ» «Почем киловатт-час для народа».

Лаура Кеффер