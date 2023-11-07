Почем киловатт-час для народа

«Не мытьем, так катаньем» — примерно так можно коротко описать многолетние попытки правительства провести реформу тарифов на электроэнергию для населения, то есть постепенно поднять их до рыночных реалий. Белый дом подступался к теме неоднократно, но никогда не доводил дело до конца. Очередная попытка, о которой “Ъ” написал на прошлой неделе, кажется, имеет все шансы на успех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Правительство заморозило тарифы для населения в 1990-х годах, надеясь отпустить их при стабилизации экономики. Часть финансового бремени регуляторы возложили на бизнес, то есть, выражаясь профессиональным языком, создали перекрестное субсидирование. Распрощаться с «перекресткой» оказалось непросто: профильные министерства на бумаге ставили себе цели по ее снижению, но нагрузка на бизнес росла. Попытки поднять тарифы для населения в регионах губернаторы пресекали на корню.

В начале 2022 года правительство зафиксировало объем разрешенной «перекрестки» на уровне 241 млрд руб., за пределы которого нельзя было выходить. После начала боевых действий власти разрешили регионам в 2023 году в виде исключения превысить ограничение, что привело к рекордному росту дотаций от бизнеса — до 294 млрд руб. ФАС, не придумав ничего лучше, пообещала регионам продлить этот уровень «перекрестки» и на 2024 год. Но правительство отвергло это предложение.

Регионы оказались в непростой ситуации. Субъекты, которые не впишутся в прежнюю «перекрестку», будут обязаны платить за население из собственных бюджетов. Потенциально речь идет обо всей стране: по моей информации, в ограничение укладываются лишь семь регионов. Но правительство предлагает альтернативу: не хотите тратить бюджет — вводите дифференциацию тарифов для населения, то есть социальную норму потребления энергии: если выходишь за установленный лимит, за излишек платишь по рынку. В таком случае можно будет и нагрузку на бизнес поднять повыше.

В 2021 году власти хотели ввести единую соцнорму для всей страны: 300 кВт•ч в месяц оплачивается по низкому тарифу, сверх 300 кВт•ч — по повышенному, а более 500 кВт•ч — по рыночной цене. Теперь же все в руках регионов — они сами посчитают «нормативы». В этом и таится опасность: региональные чиновники могут установить огромные лимиты, из-за чего льготы получит и среднестатистическая семья, и обладатель особняка с подогреваемыми полами. Пример — Кузбасс, где лимит потребления — 15 тыс. кВт•ч в месяц.

Схема, надо признать, неидеальная и может привести к еще более резкому всплеску «перекрестки». Впрочем, с чего-то же нужно начинать. Следующим этапом можно, например, усовершенствовать методику расчета льготных лимитов или создать график снижения «перекрестки» для каждого региона.