В Москве появились новые зоны платных парковок и тарифы

Новые парковочные тарифы введены в Москве с 7 ноября, о чем ранее предупреждали в столичном дептрансе. Все платные места будут обозначать специальной синей разметкой.

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На 21 участке улиц в районах Хорошевский, Аэропорт, Новогиреево, Рязанский, Гольяново, Метрогородок и Алексеевский впервые введена плата за хранение автомобилей по тарифу 40 руб. в час

На 65 участках улиц в районах Дорогомилово, Красносельский, Мещанский, Басманный, Таганский, Замоскворечье, Якиманка, Беговой, Аэропорт, Марьина Роща, Останкинский, Савеловский, Южной и Северное Тушино парковочный тариф повысился. На некоторых улицах (в частности, на Часовой и на Бутырской) самый дешевый 40-рублевый тариф сменился на дифференцированный — c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час. В столичном дептрансе ранее поясняли, что тарифы повышаются на улицах, где парковки загружены на 90-100%.

На 34 участках улиц парковка теперь платная и по воскресеньям. Среди них - Киевская, Марксистская, Студенческая улицы, Ольховский, Ботанический, Можайский, Кутузовский переулки.

На семи улицах плата за парковку подешевела: Причальный проезд, Шелепихинское шоссе, Складочная улица, участок Космодамианской набережной, 4-я улица Марьиной Рощи, 3-я улица Марьиной Рощи, 2-й проезд Марьиной Рощи.

Полный перечень улиц, где с 7 ноября введены новые парковки и тарифы, опубликован на транспортном портале Москвы.

Об изменениях для пассажиров общественного транспорта и автомобилистов в столице — а материале «Ъ» «Тарифы позвали в дорогу».