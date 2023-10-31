Столичные власти будут обозначать платные машиноместа синей разметкой

В 2023 году синяя разметка для обозначения платных парковочных мест появилась на 90 улицах Москвы, сообщили в московском дептрансе. Теперь все платные зоны будут иметь такую разметку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«С ней автовладельцы могут без лишней путаницы правильно припарковать машину, даже если знак с типом парковки остался позади»,— пояснили в ведомстве.

Цветная разметка для обозначения платных мест была введена поправками в профильный ГОСТ с 1 апреля 2020 года и изменениями в ПДД с 1 марта 2023 года.

Ранее она уже применялась в Санкт-Петербурге и Казани, это не является нововведением.

Об остальных изменениях в ПДД, вступивших в силу с 1 марта, читайте в обзоре «Ъ».