Столичные власти будут обозначать платные машиноместа синей разметкой
В 2023 году синяя разметка для обозначения платных парковочных мест появилась на 90 улицах Москвы, сообщили в московском дептрансе. Теперь все платные зоны будут иметь такую разметку.
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
«С ней автовладельцы могут без лишней путаницы правильно припарковать машину, даже если знак с типом парковки остался позади»,— пояснили в ведомстве.
Цветная разметка для обозначения платных мест была введена поправками в профильный ГОСТ с 1 апреля 2020 года и изменениями в ПДД с 1 марта 2023 года.
Ранее она уже применялась в Санкт-Петербурге и Казани, это не является нововведением.
Об остальных изменениях в ПДД, вступивших в силу с 1 марта, читайте в обзоре «Ъ».