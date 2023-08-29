Чистая прибыль TCS Group в первом полугодии увеличилась до 36,6 млрд рублей

За первое полугодие 2023 года чистая прибыль TCS Group (держатель 100% акций Тинькофф-банка) по МСФО составила 36,6 млрд руб. Во втором квартале она увеличилась до 20,4 млрд руб., cледует из отчетности. Аналитики прогнозировали прибыль во втором квартале на уровне 16,4 млрд руб.

Расходы группы в первом полугодии 2023 года сократились на 26,3%, до 23,3 млрд руб., а во втором квартале — на 10,2%, до 11 млрд руб. Операционные расходы во втором квартале составили 29,5 млрд руб., операционные доходы — 1 млрд руб.

Чистый процентный доход на 30 июня превысил 100 млрд руб. против 66,3 млрд руб. за тот же период прошлого года. Активы группы составили 1,75 трлн руб., увеличившись за первое полугодие на 9%.

В начале 2023 года стало известно, что TCS Group увеличила численность персонала в 1,5 раза, до 65 тыс. человек. В группе связали это с расширением клиентской базы и развитием новых направлений бизнеса, а также поддержкой IT-инфраструктуры. В феврале 2023 года Тинькофф-банк попал под санкции Евросоюза.